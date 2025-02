A- A+

educação UFPE abre 775 vagas em cinco cursos de pós-graduação na modalidade EAD; saiba como concorrer Inscrições devem ser feitas até o dia 12 de março, no site do Sigaa

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu 775 vagas em cursos de pós-graduação Lato Sensu, em nível de especialização.

As oportunidades são na modalidade de Educação a Distância, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2025, e estão distribuídas nos seguintes cursos:

- Ensino de Libras (150);

- Educação Escolar Quilombola (150);

- Direito, Gestão e Governança Pública (175);

- Gestão Escolar (150);

- Ensino de Ciências - “Ciência é 10!” (150).

O edital, lançado em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), oferta vagas para os polos de apoio presencial das cidades a seguir:

Recife, Caruaru, Garanhuns, Gravatá, Carpina, Limoeiro, Pesqueira, Cedro, Petrolina, Lagoa Grande, Salgueiro, Sertânia, Triunfo, Arcoverde, Ouricuri, Santa Cruz do Capibaribe, Vitória de Santo Antão, Floresta e Santa Filomena.





Inscrições

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até as 23h do dia 12 de março, no site do Sigaa. Os cursos têm previsão de atividades presenciais, de acordo com a necessidade e planejamento letivo.

Quem pode concorrer

Algumas especializações, a exemplo de "Ensino em Libras", são para portadores de diploma em áreas específicas, já outras, para pessoas com graduação em qualquer área do conhecimento.

Para concorrer a umas das vagas, o candidato deverá atender se enquadrar em um dos grupos abaixo:

- Professor da educação básica da rede pública de ensino municipal e/ou estadual em efetivo exercício;

- Gestores e demais profissionais da educação da rede pública municipal ou estadual;

- Agentes públicos - candidatos na área de gestão pública;

- Ampla concorrência - demais públicos.

As vagas não ocupadas pelo Grupo 1 serão distribuídas para o Grupo 2. Em caso de vagas remanescentes, após distribuição do Grupo 2, serão convocados os demais grupos, sendo priorizado o Grupo 4, desde que assegurado 50% do total das vagas com professores e demais profissionais da educação básica.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 26 de março. O início das aulas do ano letivo 2025.1 ocorrerá conforme calendário a ser divulgado.

