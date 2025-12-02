A- A+

EDUCAÇÃO UFPE abre inscrições para nova turma de pós-graduação em Comunicação Política Curso será totalmente remoto, com início no primeiro semestre de 2026 e 35 vagas para candidatos externos

A Universidade Federal de Pernambuco abriu as inscrições para a terceira turma da pós-graduação lato sensu em Comunicação Política.

Os interessados têm até o dia 28 de fevereiro para se inscrever no Sigaa. O curso, com 360 horas e oferecido integralmente a distância, dispõe de 35 vagas para alunos regulares e três vagas para servidores da instituição. As aulas começarão no primeiro semestre de 2026.

Para se candidatar, é necessário anexar no sistema documentos como comprovante de pagamento da inscrição, diploma e histórico da graduação, currículo, documentos pessoais e comprovante de residência.

Em casos de comprovante no nome do cônjuge, é preciso enviar também a certidão de casamento.

O investimento inclui taxa de inscrição no valor de R$ 50, matrícula de R$ 400 e 12 parcelas de R$ 500.

A inscrição deve ser paga via depósito no Banco do Brasil, enquanto matrículas e mensalidades serão quitadas por boletos emitidos pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE.

A especialização oferece 12 disciplinas distribuídas ao longo do ano, com aulas síncronas nas noites de segunda, quarta e sexta, sempre das 19h às 21h, além de atividades assíncronas nos demais dias.

O programa reúne docentes com atuação consolidada no campo da comunicação e da política, incluindo temas como discurso político, propaganda, teoria do jornalismo, economia política e história política brasileira.

Voltado a profissionais da comunicação, o curso busca aprofundar conhecimentos em jornalismo, marketing e assessoria política, oferecendo formação teórica e prática para atuação em diferentes setores da área.

O passo a passo para inscrição no Sigaa está disponível no edital, e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].



Com informações da assessoria de comunicação

Veja também