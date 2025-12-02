UFPE abre inscrições para nova turma de pós-graduação em Comunicação Política
Curso será totalmente remoto, com início no primeiro semestre de 2026 e 35 vagas para candidatos externos
A Universidade Federal de Pernambuco abriu as inscrições para a terceira turma da pós-graduação lato sensu em Comunicação Política.
Os interessados têm até o dia 28 de fevereiro para se inscrever no Sigaa. O curso, com 360 horas e oferecido integralmente a distância, dispõe de 35 vagas para alunos regulares e três vagas para servidores da instituição. As aulas começarão no primeiro semestre de 2026.
Para se candidatar, é necessário anexar no sistema documentos como comprovante de pagamento da inscrição, diploma e histórico da graduação, currículo, documentos pessoais e comprovante de residência.
Em casos de comprovante no nome do cônjuge, é preciso enviar também a certidão de casamento.
O investimento inclui taxa de inscrição no valor de R$ 50, matrícula de R$ 400 e 12 parcelas de R$ 500.
Leia também
• Capitão do Sport, Rafael Thyere visita pacientes do Hospital das Clínicas da UFPE
• Poeta Dedé Monteiro recebe título de Doutor Honoris Causa da UFPE: "doutor da rima"
• Pesquisa da UFPE procura voluntários para tratamento da Doença do Refluxo Gastroesofágico
A inscrição deve ser paga via depósito no Banco do Brasil, enquanto matrículas e mensalidades serão quitadas por boletos emitidos pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE.
A especialização oferece 12 disciplinas distribuídas ao longo do ano, com aulas síncronas nas noites de segunda, quarta e sexta, sempre das 19h às 21h, além de atividades assíncronas nos demais dias.
O programa reúne docentes com atuação consolidada no campo da comunicação e da política, incluindo temas como discurso político, propaganda, teoria do jornalismo, economia política e história política brasileira.
Voltado a profissionais da comunicação, o curso busca aprofundar conhecimentos em jornalismo, marketing e assessoria política, oferecendo formação teórica e prática para atuação em diferentes setores da área.
O passo a passo para inscrição no Sigaa está disponível no edital, e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].
Com informações da assessoria de comunicação