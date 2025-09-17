A- A+

Ensino UFPE abre inscrições para projeto de alfabetização para pessoas idosas Através do Núcleo da Pessoa Idosa, a universidade busca promover o ensino da leitura, da escrita e da matemática básica

Com o objetivo de promover o ensino da leitura, escrita e matemática básica para pessoas com 60 anos ou mais, o Núcleo da Pessoa Idosa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está com inscrições abertas para o projeto de alfabetização voltado a pessoas idosas.

Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 26, presencialmente, no núcleo localizado no Campus Recife da universidade. É necessário informar o nome completo, RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (81) 2126-7366.

As aulas têm início no dia 1º de outubro e seguem até 18 de dezembro. Elas acontecem às segundas e quartas, sempre das 13h30 às 16h30, e serão ministradas pela professora Mirian Patrícia Burgos.

O Núcleo da Pessoa Idosa da UFPE é um programa institucional vinculado à Pró-reitoria de Extensão (Proext) que tem como objetivo promover ações para melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas.

