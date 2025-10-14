A- A+

Aplicação UFPE abre inscrições para seleção de estudantes do Colégio de Aplicação em 2026 Processo seletivo oferece 50 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental; inscrições serão realizadas entre 26 de outubro e 6 de novembro

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou o edital do processo seletivo para o ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação (CAp) no ano letivo de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas entre os dias 26 de outubro e 6 de novembro, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) da UFPE.

Requisitos e número de vagas

Para participar da seleção, o candidato deve estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em 2025 e ter, no máximo, 12 anos até 31 de dezembro do mesmo ano. O edital completo está disponível no site do Colégio de Aplicação e no Boletim Oficial da UFPE.

Ao todo, o processo seletivo oferece 50 vagas, sendo 25 para ampla concorrência e 25 destinadas à reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas. Dentro de cada grupo, duas vagas são prioritárias para pessoas com deficiência. Para concorrer pela reserva, o estudante precisa ter cursado todo o Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) exclusivamente em escola pública.

Sorteio eletrônico e divulgação dos resultados

A seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio público eletrônico, conforme as regras da Resolução nº 15/2023 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPE. O sorteio ocorrerá no dia 16 de dezembro, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube.

O resultado final será divulgado exclusivamente no site do Colégio de Aplicação: www.ufpe.br/cap. Os responsáveis que desejarem acompanhar o sorteio de forma presencial poderão se inscrever para isso. As orientações sobre o procedimento estarão disponíveis a partir de 2 de dezembro, no site da escola.

O Colégio de Aplicação da UFPE está situado no Campus Joaquim Amazonas, na cidade do Recife.

Serviço

Processo seletivo CAp/UFPE 2026

Período de inscrição: 26 de outubro a 6 de novembro de 2025

Inscrições: gratuitas, pelo site Sigaa/UFPE

Sorteio: 16 de dezembro, às 15h (transmissão ao vivo no YouTube da UFPE)

Vagas: 50 (25 ampla concorrência e 25 para estudantes de escolas públicas)

Local: Campus Joaquim Amazonas, Recife

Mais informações: www.ufpe.br/cap

Com informações da assessoria

Veja também