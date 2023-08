UFPE abre pré-inscrição para vestibular com foco em pessoas indígenas; veja como participar

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu o período de pré-inscrição do Vestibular Indígena 2023 para o curso de graduação de Licenciatura Intercultural Indígena do Centro Acadêmico do Agreste (CAA).



A modalidade será presencial, no Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da UFPE, em Caruaru, e os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio para poderem se inscrever. O curso vai ter três áreas - Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humandas -, e, no momento da matrícula, a pessoa escolhe o que deseja estudar.

Para realizar a pré-inscrição, que mostra o interesse inicial em participar do processo, será preciso preencher um formulário, até o dia 31 de agosto. Nele, deverão ser informados dados pessoais, como CPF, email e nome completo.

O preenchimento do formulário é obrigatório para quem desejar realizar a inscrição, que acontecerá posteriormente, entre os dias 5 e 11 de setembro, na plataforma STI Docs, disponibilizada pela instituiçõa. Nesta etapa, deverão ser enviados os documentos comprobatórios, além de uma Carta de Intenção e Histórico Escolar, listados e detalhados no edital, que serão analisados pela banca.

Estão sendo oferecidas 40 vagas, distribuídas entre três categorias, selecionadas no processo de incrição. Serão 15 para Lingaguens, 15 para Ciências da Natureza e 10 para Ciências Humanas. Além disso, quatro vagas são reservadas para pessoas com deficiência e que tenham cursado todo o ensino médio, exclusivamente, em escolas públicas.



O processo seletivo é destinado preferencialmente a professores indígenas que possuam experiência em sala de aula ou na gestão de escolas indígenas que pertencem etnicamente a qualquer um dos povos originários de Pernambuco. Assim, as vagas também seguirão a distribuição listada abaixo.

Pankaiwká, duas vagas;

Pankará Serrote dos Campos, duas vagas;

Truká Orocó, duas vagas;

Tuxá de Inajá, duas vagas;

Xukuru de Cimbres, duas vagas;

Atikum, três vagas;

Fulni-ô, três vagas;

Kambiwá, três vagas;

Kapinawá, três vagas;

Pankará Carnaubeira da Penha, três vagas;

Pankararu Entre Serras, três vagas;

Pankararu, três vagas;

Pipipã, três vagas;

Truká Cabrobó, três vagas;

Xukuru do Ororubá, três vagas.

Os 40 aprovados começarão seus estudos no segundo semestre de 2023, que inicia em 23 de outubro.



