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LETRAS UFPE abre seleção com 30 vagas para o curso de Licenciatura em Letras-Libras no Campus Recife Inscrições começam no dia 25 de maio e seguem até 17 de junho pela internet; processo seletivo terá redação e teste de habilidade

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), publicou o edital para o processo seletivo do curso de Licenciatura em Letras - Língua Brasileira de Sinais (Libras). Estão sendo ofertadas 30 vagas para o turno da manhã no Campus Recife, com início das aulas previsto para o dia 10 de agosto deste ano.

As inscrições estarão abertas de 25 de maio a 17 de junho e deverão ser realizadas exclusivamente de forma online, através do formulário eletrônico disponível no site oficial da universidade. Podem concorrer candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio ou curso equivalente.



Provas e Etapas

O processo seletivo será dividido em duas etapas obrigatórias, que acontecerão nos dias 4 e 5 de julho, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE:

Prova Discursiva (Redação): Aplicada das 8h às 12h. Candidatos com deficiência (PcD) terão direito a uma hora de acréscimo no tempo de prova.

Teste de Habilidade Específica (THE): Realizado nos mesmos dias, no intervalo das 8h às 17h.

Cotas e Matrícula

Em conformidade com a legislação vigente, o edital assegura a reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD).

Os optantes por essa modalidade deverão passar pelas comissões específicas de verificação de identidade e pertencimento étnico-racial da instituição.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 22 de julho, na página do processo seletivo. Para os aprovados, a matrícula ocorrerá de forma automática pela Coordenação de Controle Acadêmico entre os dias 24 e 30 de julho. Para dúvidas e mais informações, a Universidade disponibiliza o email [email protected].

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