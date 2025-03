UFPE abre seleção de professor formador na Licenciatura em Educação Escolar Quilombola

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco abriu as inscrições para o processo seletivo simplificado de professores formadores do Parfor Equidade, para atuação no curso de Licenciatura em Educação Escolar Quilombola Nego Bispo. Os interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira (25).

O curso tem sede no Centro Acadêmico do Agreste (CAA)/UFPE, em Caruaru, e polos no Centro de Educação (CE)/UFPE, no Recife, Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), campus Garanhuns e Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), campus Santa Maria da Boa Vista. São oferecidas 11 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

As inscrições são realizadas on-line, via Google Formulários. Os requisitos para participação e a documentação exigida estão no Edital n° 1/2025 - DAA/UFPE, disponível no site do Núcleo Erer/UFPE e no Boletim Oficial da UFPE do dia 14 deste mês.

A seleção será feita em etapa única, com Prova de Títulos, de caráter classificatório e eliminatório.

Os selecionados atuarão como professores formadores bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em caráter temporário.

No âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica – Parfor Equidade, a bolsa concedida segue a seguinte relação de valores:



Professor Formador I – R$ 1.850,00

Professor Formador II – R$ 1.550,00

Os valores correspondem a uma cota mensal para cada professor a cada 15 horas de componente curricular.

O resultado final do processo seletivo será publicado até o dia 3 de abril, após o prazo para recursos. O edital tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Escolar Quilombola Nego Bispo.

Veja também