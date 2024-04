A- A+

educação UFPE adia Aula Magna com ministro Flávio Dino, do STF, indisponível por questões médicas Momento, que marca a abertura do semestre letivo 2024.1 da instituição, aconteceria nesta segunda-feira (15)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) adiou a Aula Magna com o ministro Flávio Dino, do Superior Tribunal Federal (STF), que estava marcada para esta segunda-feira (15). Segundo a instituição, o momento, que marcaria o início do ano letivo, precisou ser adiado porque o convidado precisa entrar em um período de "repouso domiciliar" após ter uma indisposição gástrica.

"Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, precisou adiar o compromisso de ministrar a Aula Magna na Universidade Federal de Pernambuco nesta segunda-feira (15/4). Ele precisou entrar em período de repouso domiciliar após atendimento médico, devido uma indisposição gástrica", disse a UFPE, em comunicado oficial.

Ainda de acordo com a universidade, uma nova data para a presença de Flávio Dino na UFPE "será divulgada em breve". O tema do seminário do ministro era "O impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho", e seria aberto ao público.



Segundo a UFPE, no entanto, apesar da ausência de Dino, as atividades ocorrerão normalmente. "Na ocasião, o reitor Alfredo Gomes, junto com a equipe de gestão, fará visitas aos Centros Acadêmicos no Campus Recife ao longo do dia. No dia 17, participa da abertura do ano letivo no Centro Acadêmico do Agreste e no dia 23 de abril no Centro Acadêmico da Vitória", explicou a universidade.

Greve na UFPE

Universidade Federal de Pernambuco. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Apesar da data para o início do semestre letivo, os estudantes da UFPE ainda não sabem, de fato, quando poderão ter aulas normalmente. O motivo é a greve dos técnicos administrativos em Educação (TAEs) decretada em março, que segue acontecendo. Os servidores reivindicam reajuste salarial, restruturação de carreira e equiparação de benefícios.

Por conta da greve, no fim do período passado, algumas turmas chegaram a ter aulas presenciais canceladas. Além disso, alguns estudantes em fase final de curso foram orientados em formato remoto.

Além disso, os professores da instituição estão em "indicativo de greve". Na próxima quarta-feira (17), a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe) realizará uma assembleia para discutir e, possivelmente, deflagrar a paralisação das atividades.

A assembleia está prevista para as 10h e será realizada no auditório Professor Paulo Rosas, que fica na sede da associação, dentro do Campus Recife da UFPE, na Cidade Universitária. Também haverá transmissão online, por meio do aplicativo Zoom.



As reivindicações dos professores também são por reivindicam reajuste salarial, restruturação de carreira e equiparação de benefícios. Caso seja deflagrada, a data final da paralisação também deve ser determinada na mesma reunião.

