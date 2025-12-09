A- A+

EDUCAÇÃO UFPE oferece 7.477 vagas em 105 cursos para processo seletivo Sisu 2026 Vagas são para graduação presencial no campi Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Sertânia

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) oferece 7.477 vagas em 105 cursos de graduação presenciais no Processo Seletivo Sisu 2026. As posições estão divididas nas unidades acadêmicas do Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Sertânia.

A oferta funciona em conformidade com uma atualização publicada no Boletim Oficial da UFPE nº 218, divulgada na última semana.

As vagas, assim como os pesos e as notas mínimas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que serão considerados no processo seletivo, foram definidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).

Com o objetivo de organizar a seleção dos futuros estudantes da Universidade, essas definições foram estabelecidas na reunião realizada no dia 19 de novembro.

A normativa publicada concentra a distribuição das vagas entre a primeira e a segunda entradas de cada curso. Segundo a UFPE, a intenção é garantir a "transparência sobre o quantitativo de estudantes que ingressam em cada semestre letivo de 2026".



Ao todo, 50% das vagas de todos os cursos serão destinadas a estudantes que tenham feito integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. Há subdivisões para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme percentuais previstos na legislação. Essa divisão acontece conforme prevê a Lei de Cotas de Nº 12.711/2012 e as alterações promovidas pela Lei 14.723, de 2023.



O documento detalha ainda as notas mínimas exigidas e os pesos aplicados às cinco notas do Enem: Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Cada curso da UFPE adota uma combinação específica desses parâmetros, de acordo com a formação acadêmica e o perfil desejado para os ingressantes.

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) divulgará, em breve, a quantidade de vagas reservadas por curso na página oficial do Processo Seletivo UFPE Sisu.

Alguns cursos de graduação da UFPE não participam do Sisu, por adotarem etapas específicas de seleção devido à natureza da formação. É o caso de Música/Canto (bacharelado), Música/Instrumento (bacharelado), Música (licenciatura), Dança (licenciatura), Intercultural Indígena (licenciatura) e Letras/Libras (licenciatura), cujos ingressos se dão por vestibular próprio.

Confira, abaixo, as resoluções completas, com o detalhamento de vagas, pesos e notas mínimas por curso.





VAGAS UFPE SISU 2026 by contato.genivaldohenrique

