A- A+

Saúde UFPE busca voluntárias para pesquisa sobre dor pélvica crônica associada à endometriose Para participar, é preciso ter diagnóstico de endometriose e idade entre 18 e 45 anos

Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está em busca de pessoas voluntárias para uma pesquisa sobre o tratamento da dor pélvica associada à endometriose, doença crônica que ocorre em pessoas nascidas com útero.

Para participar do estudo, é preciso ter entre 18 e 45 anos. Além disso, é preciso ter o diagnóstico da doença e de dor crônica relacionada à condição.

Conduzida pela doutoranda Joyce Pereira, sob orientação da professora Caroline Wanderley Souto Ferreira, a pesquisa apresenta um novo tratamento.

A tese investigada através da pesquisa avalia a efetividade da fisioterapia aquática e da massagem perineal em comparação ao tratamento médico convencional no alívio da dor e na qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença.

As selecionadas terão acesso a tratamento gratuito, que inclui duas sessões semanais ao longo de dois meses.

Interessadas devem entrar em contato pelo número: (81) 99741.4372.

Endometriose

Endometriose é uma doença crônica que se caracteriza pelo crescimento do tecido que reveste o útero (endométrio) fora do órgão. Por conta disso, o ciclo menstrual afeta outras áreas do corpo, as atingidas pelo tecido do endometrio.

Os sintomas da endometriose envolvem dores pélvicas intensas, principalmente durante a menstruação, dor durante as relações sexuais, inchaço, sangramento irregular ou abundante e dificuldade para engravidar.

Veja também