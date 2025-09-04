A- A+

Saúde UFPE busca voluntários para pesquisa relacionada a problemas cardíacos Serão selecionadas pessoas diagnosticadas com insuficiência cardíaca crônica e com fração de ejeção do ventrículo esquerdo entre 40% e 50%

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está recrutando voluntários para a realização de uma pesquisa sobre reabilitação cardiovascular em pessoas com insuficiência cardíaca crônica e com fração de ejeção do ventrículo esquerdo entre 40% e 50%.

O estudo será realizado por meio do Laboratório Cardiopulmonar (Lacap) da UFPE.

Os voluntários, que devem ter entre 21 e 65 anos, serão atendidos na Reabilitação Cardiopulmonar do Hospital das Clínicas da UFPE.

Após a seleção de pessoas, o estudo dividirá os voluntários em dois grupos: o primeiro realizará treinos aeróbicos e de força de forma presencial; o segundo será acompanhado por telerreabilitação, no formato híbrido, através de uma plataforma digital desenvolvida pelo grupo de pesquisa.

A iniciativa busca ampliar o acesso aos programas de reabilitação cardiovascular, inclusive por meio do teleatendimento, especialmente no interior do estado.

O projeto é coordenado pela professora Daniella Cunha Brandão e desenvolvido pela doutoranda Alice Miranda dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada - Lika UFPE.

As inscrições são realizadas através do contato com a doutoranda responsável pelo projeto (81) 99717.4074 (Alice) e com as alunas de Iniciação Científica (81) 99240.5618 (Lara) e (81) 98829.4461 (Stephanie).

Veja também