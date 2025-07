A- A+

Pesquisa UFPE busca voluntários para realizar pesquisa sobre apneia do sono Interessados devem ter entre 20 e 65 anos de idade e sinais do distúrbio

Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) estão em busca de voluntários para realizar um estudo sobre a apneia do sono.

A condição, caracterizada por sinais como sono excessivo, roncos e pausas na respiração enquanto dorme, aumenta o risco de doenças cardiovasculares como hipertensão, arritmias, insuficiência cardíaca e infarto, além do aumento do risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de diabetes.

Para participar da pesquisa, os interessados ou interessadas devem ter entre 20 e 65 anos de idade, além dos sinais do distúrbio.

No caso dos voluntários com diagnóstico de apneia do sono, será oferecida uma avaliação completa e a opção de tratamento inovadora com a intenção de melhorar a qualidade do sono.

A pesquisa é realizada pelo Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar da UFPE, vinculado ao Departamento de Fisioterapia, no Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar (LACAP) da UFPE.

Os interessados devem manifestar interesse em participar através dos contatos:

Roberta - (87) 98834.4266

Agnes - (81) 99999.1983

Rayanne - (81) 98729.0464

