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RECONHECIMENTO

UFPE concede título de Doutora Honoris Causa à médica Margareth Dalcolmo neste mês de abril

Evento acontece na Reitoria da universidade, no Auditório Reitor João Alfredo, no próximo dia 30

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Margareth Dalcolmo também foi presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)Margareth Dalcolmo também foi presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) - Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) promove, no próximo dia 30 de abril, às 10h, a concessão do título de Doutora Honoris Causa à pneumologista e pesquisadora Margareth Maria Pretti Dalcolmo, da Fundação Oswaldo Cruz. A solenidade acontece no Auditório Reitor João Alfredo, no prédio da Reitoria, e será conduzida pelo reitor Alfredo Gomes.

O título homenageia a trajetória de Margareth Dalcolmo na pesquisa e assistência em saúde, com destaque para sua atuação durante a pandemia de covid-19, defendendo as medidas de prevenção, a vacinação e a importância da ciência no enfrentamento da emergência sanitária.

Margareth Maria Pretti Dalcolmo é médica pneumologista, pesquisadora sênior da Fiocruz e doutora em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ao longo da carreira, Dalcolmo se dedicou à pesquisa clínica em doenças respiratórias, em especial, tuberculose e micobacterioses, com atuação pioneira também no enfrentamento do tabagismo.

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Além disso, a médica também é autora de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, tendo se destacado durante a pandemia de covid-19, um momento crítico da história recente do Brasil.

Ela atuou como uma voz firme e transparente a favor da ciência, orientando a população com clareza, empatia e compromisso com a verdade. Eleita para a cadeira número 12 da Academia Nacional de Medicina em 2022, Margareth se tornou a nona mulher a ocupar tal posição, reafirmando seu protagonismo no cenário médico-científico nacional. 

A atuação dela ganhou amplo reconhecimento nacional e internacional por meio de honrarias e condecorações, como título de Chevalier da Légion d’Honneur, concedido pelo governo da França em 2024.

Ela também recebeu prêmios nacionais de grande representatividade: como o Jabuti na categoria Ciências, pelo livro “Um tempo para não esquecer – A visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde”.

A concessão do título de Doutor Honoris Causa a Margareth Dalcolmo foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consuni) da UFPE no dia 1º de dezembro de 2025.

O Doutor Honoris Causa é um título honorífico destinado a personalidades que tenham contribuído para o desenvolvimento da Universidade, da região ou do país pela atuação em favor das ciências, das letras, das artes ou da cultura.

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