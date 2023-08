UFPE convida membros para pesquisa sobre saúde em indivíduos sedentários; saiba como ser voluntário

A- A+

O Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) está promovendo uma pesquisa chamada "Efeitos crônicos da interrupção do comportamento sedentário através de exercícios isométricos na função vascular e pressão arterial de adultos sedentários: um ensaio clínico randomizado e controlado". Esta iniciativa conta com a colaboração do mestrando Jefferson Maxwell de Farias Silva e do professor Breno Quintella Farah, e tem como público-alvo técnicos, docentes e estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

O propósito principal dessa pesquisa é investigar os impactos na saúde de indivíduos que passam longos períodos sentados, uma vez que esse comportamento sedentário pode acarretar sérios problemas à saúde cardiovascular, aumentando os riscos de doenças como diabetes e hipertensão. Nesse sentido, os pesquisadores buscam interromper esse comportamento sedentário, fornecendo orientações aos voluntários participantes para realizarem breves pausas ativas ao longo do dia.

Para atingir esse objetivo, os pesquisadores irão avaliar diversos indicadores de saúde, incluindo pressão arterial, frequência cardíaca, função cardíaca e vascular. Além das avaliações, eles irão prescrever individualmente exercícios isométricos de agachamento na parede para serem realizados durante as pausas, e acompanharão remotamente os participantes ao longo de três meses.

Cada indivíduo voluntário que se engajar nesse estudo não apenas estará zelando por sua própria saúde, mas também estará contribuindo para o avanço do conhecimento científico na área de exercícios físicos aplicados à saúde.

Os critérios para participação são: ter 18 anos ou mais, estar engajado em uma ocupação que envolva mais de 6 horas de sedentarismo diário, não possuir histórico de doenças cardiovasculares ou diabetes, não apresentar alto risco cardiovascular, não ter praticado exercícios físicos nos últimos três meses, e não ser fumante nem fazer uso de medicamentos.

Os participantes desta pesquisa terão a oportunidade de usufruir de benefícios como avaliação da saúde cardiovascular e prescrição de exercícios físicos não supervisionados. Se você está interessado em participar, entre em contato com o mestrando Jefferson Maxwell de Farias Silva através do telefone (83) 99623.1889 ou do e-mail [email protected].

