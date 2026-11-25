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EDUCAÇÃO UFPE cria Curso de Estatística e Ciência de Dados, que integrará grade a partir de 2027 Novo curso é uma reformulação do bacharelado em Estatística, criado em 1968, com disciplinas atualizadas

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ofertará o Curso de Estatística e Ciência de Dados para formação de estudantes a partir de 2027. A graduação irá integrar o Departamento de Estatística, no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN).

O novo curso é uma reformulação do bacharelado em Estatística, criado em 1968. Segundo a instituição, a mudança chega “unindo a base matemática e estatística sólida, que já é marca da casa, com novas ferramentas, linguagens e demandas mais atuais do mercado de tecnologia e análise”.

As disciplinas passaram por atualização focada em dados, modelagem e aplicações reais. Com isso, de acordo com a UFPE, a base estatística forte ficou "combinada a uma visão moderna de data science no perfil curricular".

O objetivo é fazer com que a formação dos novos profissionais fique mais conectada à pesquisa, inovação e questões de mercado. Estudantes que já estão na graduação podem optar pelo novo perfil ou seguir com o anterior.

“Além das disciplinas usuais do curso, como Teoria da Regressão e Planejamento de Experimentos, foram incluídas disciplinas como: Introdução à Ciência de Dados (ET664), Mineração de Dados (ET665), Aprendizado de Máquina 1 (ET666), Aprendizado de Máquina 2 (ET667), Análise Envoltória de Dados (ET670), Processamento de Linguagem Natural (ET668), Tópicos Especiais em Ciência de Dados (ET671), Fundamentos de Inteligência Artificial (ET669), Introdução à Otimização (ET589) e Redes Neurais (ET645)”, lista o professor Manoel Sena, que é o atual chefe do Departamento.

O profissional da Estatística fornece mecanismos para diagnosticar e otimizar a gestão e operação de vários sistemas complexos, o que se traduz em economia de tempo e recursos materiais e tem reflexos positivos na solução de diversos problemas enfrentados pela sociedade. O estatístico pode trabalhar em áreas diversas, como Administração, Arte, Biologia, Direito, Economia, Engenharia, Física, Medicina, Psicologia e Química.

A reforma do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de graduação oferecido pelo Departamento de Estatística da UFPE foi aprovada em 12 de novembro pelo Conselho de Pesquisa e Extensão e a decisão foi publicada no Boletim de Serviço da UFPE Nº 204.

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