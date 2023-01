UFPE dispõe especialistas para recuperar obras de arte e documentos vandalizados em Brasília

A- A+

Empenhada em contribuir com a reconstrução de peças e documentos destruídos por terroristas bolsonaristas em Brasília, em 8 de janeiro, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) disponibilizou aos Três Poderes uma força-tarefa para ajudar no que for necessário.

O pessoal é qualificado nas áreas de Arquitetura, Patrimônio, Museologia, História, Arte e Cultura. A universidade pretende contribuir com a "imediata recuperação" do patrimônio público danificado, violentado e destruído pelos golpistas.

Um ofício assinado pelo reitor da UFPE, Alfredo Gomes, foi enviado na sexta-feira (13). Ele tem reunião marcada com o presidente Lula e reitores de outras instituições de ensino superior do País na quinta-feira (19).

O ministro da Educação, Camilo Santana, também estará na reunião, que deve ser realizada no Palácio do Planalto.

De acordo com informações da CNN Brasil, a lista de convidados inclui os 70 reitores de ensino superior no Brasil e dois diretores de Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica).

Segundo o documento enviado, a Universidade Federal de Pernambuco, "como instituição pública e democrática, zela pela defesa e respeito do Estado Democrático de Direito, e, assim, reitera sua integral disponibilidade de contribuir nos esforços nacionais voltados à recuperação do patrimônio do povo brasileiro".

