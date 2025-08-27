A- A+

Educação UFPE disponibiliza 7.452 vagas para o processo seletivo do Sisu 2026; confira detalhes As oportunidades são para 109 cursos de graduação distribuídas entre as unidades acadêmicas do Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Sertânia

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou o número de vagas para os cursos de graduação participantes do Processo Seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, que é baseado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No total, serão disponibilizadas 7.452 vagas em 109 cursos de graduação. Elas estão distribuídas entre as unidades acadêmicas do Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Sertânia.

A quantidade de vagas, assim como as notas mínimas e os pesos das notas obtidas nas provas, foram definidas após deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UFPE. A resolução do Cepe sobre a definição das vagas, notas mínimas e pesos foi publicada no Boletim Oficial n 150, que está disponível aqui.

Os cursos com maior número de vagas disponíveis de cada unidade acadêmica são: Pedagogia (licenciatura), com 250 vagas, no Campus Recife; Administração (bacharelado) e Design (bacharelado), com 160 vagas cada, no Centro Acadêmico do Agreste (CAA); Ciências Biológicas (licenciatura) e Educação Física (licenciatura), com 90 vagas cada, no Centro Acadêmico de Vitória (CAV); e Engenharia de Recursos Hídricos do Meio Ambiente (licenciatura) e Engenharia de Energias Renováveis (bacharelado), com 100 vagas cada, no Centro Acadêmico do Sertão (CAS).

A resolução ainda contém a distribuição das vagas entre a 1ª e a 2ª entradas para todos os cursos incluídos no Processo Seletivo UFPE do Sisu 2026, conforme pode ser visto também no Boletim Oficial da UFPE.

Foram informadas as notas mínimas e o peso dado às notas obtidas nas provas do Enem em cada curso. O Enem acontece nos dias 9 e 16 de novembro, com as questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação no primeiro dia e as questões de Matemática e Ciências da Natureza no segundo.

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.711/2012 e suas alterações, a UFPE adotará, para todos os cursos, a reserva de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas para os estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

Dentro desse percentual, serão asseguradas vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e para pessoas com deficiência, em percentuais específicos. A quantidade de vagas reservadas por curso será divulgada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) por meio da página Processo Seletivo UFPE do Sisu.

Vestibular próprio

Alguns cursos de graduação presenciais da UFPE não participam do Processo Seletivo do Sisu. É o caso dos cursos de Música/Canto (bacharelado), Música/Instrumento (bacharelado), Música (licenciatura), Dança (licenciatura), Intercultural Indígena (licenciatura) e Letras / Língua Brasileira de Sinais – Libras (licenciatura). Para eles, a UFPE realiza um vestibular próprio como forma de ingresso.

