UFPE é a melhor universidade do Nordeste e 13ª do Brasil, aponta ranking internacional
Instituição pernambucana se destacou no QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi classificada como a melhor instituição de ensino superior do Nordeste e a 13ª melhor do Brasil no QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026.
O levantamento, divulgado nessa quinta-feira (16), também colocou a UFPE no grupo das 52 melhores universidades da América Latina e do Caribe.
Leia também
• Hospital das Clínicas da UFPE celebra aniversário com inaugurações em evento nesta sexta-feira (17)
• UFPE abre inscrições para seleção de estudantes do Colégio de Aplicação em 2026
• Em nova decisão, Justiça Federal volta a liberar edital de medicina da UFPE para alunos do Pronera
A pesquisa está em sua 15ª edição e avaliou um total de 492 instituições de 26 países. No Brasil, 130 universidades foram classificadas e fazem parte da lista.
Como a UFPE foi avaliada?
A avaliação do ranking considerou uma série de indicadores para medir a performance das instituições. São eles:
-
Reputação acadêmica
-
Citações por artigo
-
Reputação junto a empregadores
-
Proporção entre alunos e docentes
-
Rede internacional de pesquisa
-
Publicações por faculdade
-
Impacto na web
De acordo com o levantamento, a UFPE demonstrou avanços consideráveis em quatro áreas nos resultados mais recentes, com melhora no desempenho dos critérios: rede internacional de pesquisa, impacto na web, artigos por faculdade e reputação acadêmica.
Por meio de nota, a UFPE destacou que o reconhecimento é visto pela universidade como um reflexo dos esforços de toda a comunidade acadêmica.
"O desempenho alcançado é atribuído ao trabalho conjunto de servidores, estudantes e colaboradores da instituição", destacou a universidade.
Cientistas da UFPE também foram reconhecidos
Recentemente, um grupo composto por 25 cientistas da UFPE também foram reconhecidos como parte dos nomes mais influentes no nível global.
O resultado foi divulgado em um ranking elaborado pela editora científica Elsevier, sob a coordenação de especialistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
A pesquisa da universidade norte-americana analisou publicações científicas presentes no Scopus, considerado um dos mais importantes bancos de dados do conhecimento atual.