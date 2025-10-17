A- A+

EDUCAÇÃO UFPE é a melhor universidade do Nordeste e 13ª do Brasil, aponta ranking internacional Instituição pernambucana se destacou no QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi classificada como a melhor instituição de ensino superior do Nordeste e a 13ª melhor do Brasil no QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026.

O levantamento, divulgado nessa quinta-feira (16), também colocou a UFPE no grupo das 52 melhores universidades da América Latina e do Caribe.

A pesquisa está em sua 15ª edição e avaliou um total de 492 instituições de 26 países. No Brasil, 130 universidades foram classificadas e fazem parte da lista.

Como a UFPE foi avaliada?

A avaliação do ranking considerou uma série de indicadores para medir a performance das instituições. São eles:

Reputação acadêmica

Citações por artigo

Reputação junto a empregadores

Proporção entre alunos e docentes

Rede internacional de pesquisa

Publicações por faculdade

Impacto na web

De acordo com o levantamento, a UFPE demonstrou avanços consideráveis em quatro áreas nos resultados mais recentes, com melhora no desempenho dos critérios: rede internacional de pesquisa, impacto na web, artigos por faculdade e reputação acadêmica.

Por meio de nota, a UFPE destacou que o reconhecimento é visto pela universidade como um reflexo dos esforços de toda a comunidade acadêmica.

"O desempenho alcançado é atribuído ao trabalho conjunto de servidores, estudantes e colaboradores da instituição", destacou a universidade.

Cientistas da UFPE também foram reconhecidos

Recentemente, um grupo composto por 25 cientistas da UFPE também foram reconhecidos como parte dos nomes mais influentes no nível global.

O resultado foi divulgado em um ranking elaborado pela editora científica Elsevier, sob a coordenação de especialistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

A pesquisa da universidade norte-americana analisou publicações científicas presentes no Scopus, considerado um dos mais importantes bancos de dados do conhecimento atual.

