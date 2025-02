UFPE E UFRPE anunciam retorno das atividades para esta sexta-feira (7) após fortes chuvas

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) anunciaram que retornarão suas atividades na próxima sexta-feira (7, após suspensão em decorrência das fortes chuvas que atingiram a capital pernambucana.

"A administração central da UFPE informa que as atividades acadêmicas e administrativas serão retomadas, no dia de amanhã (7), nos três campi – Recife, Vitória e Caruaru –, tendo em vista a previsão meteorológica da Apac para esta sexta-feira. Também serão normalizadas as atividades do Colégio de Aplicação (CAp)", informou o comunicado da UFPE nas redes sociais.

A UFRPE também informou o retorno das atividades através das suas redes sociais: "A Administração Superior da Universidade Federal Rural de Pernambuco informa que com a estabilização meteorológica e o retorno gradual da mobilidade durante esta quinta-feira, a UFRPE retoma suas atividades acadêmicas e administrativas presenciais normalmente nesta sexta-feira (07/02)."

