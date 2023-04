Com chapa única pela primeira vez nas últimas décadas, UFPE realiza eleição para reitor nesta quarta

A- A+

Com chapa única pela primeira vez nas últimas décadas, a eleição para reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) será realizada nesta quarta-feira (12).



A votação, das 9h às 21h, será por meio de urnas eletrônicas espalhadas nos centros e unidades da UPFE, nos três campi (Recife, Vitória e Caruaru). Cerca de 40 mil pessoas podem votar, entre docentes, técnicos administrativos e estudantes.



A eleição será para o quadriênio 2023-2027. A apuração começará logo após a votação, e o resultado, divulgado logo em seguida. Deverão ser reconduzidos aos cargos os atuais reitor, Alfredo Gomes, e vice-reitor, Moacyr Araújo, que compõem a única chapa inscrita para o pleito. A posse deve ocorrer em outubro.

Segundo a UFPE, foram enviados para o e-mail institucional de todos os votantes as credenciais de acesso ao sistema de votação. "Quem não receber o e-mail com essas credenciais de acesso deve enviar e-mail para [email protected] informando o problema, para que a Comissão Eleitoral verifique junto à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) o que houve e assim sanar o caso", informou a universidade.

Candidatos

Reitor da UFPE desde outubro de 2019, Alfredo Macedo Gomes é graduado em Psicologia (1990) e mestre em Sociologia pela UFPE (1995). Possui doutorado em Educação (PhD) pela University of Bristol (2000), no Reino Unido, e realizou estágio pós-doutoral junto ao Centre for Globalization, Societies and Education, também pela University of Bristol (2010-2011). É professor do Departamento de Fundamentos Sócio Filosóficos da Educação, do Centro de Educação (CE).

Vice-reitor também desde 2019, Moacyr Cunha de Araújo Filho é formado em Engenharia Civil pela UFPE (1985), com mestrado em Hidráulica e Saneamento pela USP (1991) e doutorado (1996) em Physique et Chimie de l´Environnement pelo Institut National Polytechnique de Toulouse, na França. É professor do Departamento de Oceanografia do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG).





