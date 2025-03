A- A+

EDUCAÇÃO UFPE lança curso de graduação em Inteligência Artificial; inscrições começam nesta sexta-feira (21) Ao todo serão ofertadas 50 vagas nos dois semestres do ano letivo de 2025

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lança nesta sexta-feira (21) o curso de bacharelado em Inteligência Artificial (IA).

O ingresso na graduação em Inteligência Artificial será feito já este ano, no Centro de Informática (CIn).

Os interessados poderão utilizar as notas dos três últimos anos de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo a UFPE.

Ao todo serão ofertadas 50 vagas nos dois semestres do ano letivo de 2025.

O edital com todos os detalhes e documentos necessários será lançado também nesta sexta-feira (21), mesmo dia em que serão abertas as inscrições do curso.

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, o diretor do CIn, Paulo Borba, participarão de uma entrevista coletiva na sexta-feira, onde irão repassar mais detalhes sobre a graduação em Inteligência Artificial.

