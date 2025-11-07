A- A+

UFPE UFPE inaugura cuidoteca para filhos de estudantes e servidores Espaço garante acolhimento infantil e fortalece o direito à educação e à permanência de mães e pais na universidade

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) inaugurou uma cuidoteca, espaço voltado ao acolhimento de filhos de estudantes e trabalhadores da instituição. A iniciativa, fruto de parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), busca promover o direito à educação e a permanência de mães e pais no ensino superior.

Apoio às famílias e combate à evasão

A cuidoteca oferece atividades lúdicas e recreativas, como leitura, jogos, histórias e artes, além de cuidados básicos, como higiene, alimentação e descanso. O objetivo é atender especialmente estudantes em situação de vulnerabilidade social, garantindo condições adequadas para o estudo e o trabalho.

“É fundamental garantir a permanência de jovens, principalmente mulheres com filhos, que precisam de um local seguro durante o período de aulas”, afirmou Laís Abramo, secretária nacional da Política de Cuidados e Família do MDS.

Política de cuidados e permanência estudantil

O reitor Alfredo Gomes destacou que o projeto fortalece as políticas de cuidado na universidade.

“A UFPE está muito feliz em participar dessa iniciativa tão importante”, disse.

O ministro em exercício Osmar Júnior ressaltou que a ação faz parte da Política Nacional de Cuidados, criada para assegurar direitos de quem precisa e de quem presta cuidados.

Expansão nacional das cuidotecas

A iniciativa faz parte do programa Cuidoteca em Universidades, vinculado à Política Nacional de Assistência Estudantil (Lei nº 14.914/2024). A UFPE é a terceira universidade do país a receber o espaço, depois da UFF (RJ) e da UFPI (PI).

Além das universidades, o MDS está implantando cuidotecas em institutos federais e capitais brasileiras, com investimento anual de R$ 3,6 milhões para manutenção das estruturas em nove cidades, incluindo Recife.

Com informações da assessoria

