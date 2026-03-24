UFPE inaugura espaço cultural no bairro do Derby
Abertura ocorre nesta quinta-feira (28) com exposição sobre mulheres na arquitetura
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) inaugura, nesta quinta-feira (26), às 18h, o Espaço Cultural Pavilhão Luiz Nunes. O novo equipamento fica localizado na Rua Amauri de Medeiros, número 206, no bairro do Derby, em frente ao prédio da Fundaj.
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A programação de estreia conta com a mostra “Pioneiras da arquitetura pernambucana”. A exposição integra as ações alusivas ao Mês da Mulher e apresenta perfis biográficos, painéis históricos e publicações sobre a trajetória de mulheres no desenvolvimento da arquitetura no estado.
Patrimônio e memória
O pavilhão, projetado em 1937, passa a integrar a rede de equipamentos geridos pela Pró-Reitoria de Cultura (Procult) da UFPE. A iniciativa faz parte das ações da universidade voltadas à preservação da memória e ao fomento cultural.