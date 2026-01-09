A- A+

Oportunidade UFPE abre inscrições para cursos de especialização, mestrado e doutorado em diversas áreas No caso dos cursos de especialização, são oferecidos cursos nos formatos presencial e EAD

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu as inscrições para os cursos de especialização, mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento.

No caso dos cursos de especialização, são oferecidos cursos nos formatos presencial e EAD.

Os interessados podem consultar as informações sobre os processos seletivos, edital, prazo de inscrição e documentos necessários, no portal público de processos seletivos do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Cursos de mestrado e doutorado

Os cursos de mestrado e doutorado que estão com inscrição aberta são: Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste - mestrado; Engenharia de Produção – mestrado e doutorado profissional; Engenharia de Produção – mestrado e doutorado acadêmico; Engenharia Elétrica – mestrado e doutorado; Educação Física – mestrado; Multicêntrico em Ciências Fisiológicas/Centro Acadêmico de Vitória – mestrado e doutorado; Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica/Centro Acadêmico de Vitória – mestrado e doutorado; Saúde Translacional – mestrado; e Saúde da Família – mestrado profissional.

Os editais estão disponíveis neste link. https://sigaa.ufpe.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto

Cursos de especialização

Os cursos de especialização oferecidos pela UFPE, nos formatos presencial ou EAD, estão fortemente voltados para a integração de novas tecnologias e a demanda por gestão estratégica.

Conhecidas como pós-graduação lato sensu, essas formações focam na aplicação prática no mercado de trabalho e atualização profissional rápida.

Entre os cursos com inscrição aberta neste momento estão: Defesa Cibernética e Resposta a Incidentes - Blue Team, Segurança Ofensiva e Inteligência Cibernética - Red Team, Segurança em Nuvem e Gestão de Identidades, BIM: Do Projeto à Fabricação Digital no Ambiente Construído, Hematologia Clínica e Laboratorial e Processo Civil Contemporâneo.

Consulte abaixo a lista dos cursos oferecidos neste momento e o período de inscrições. As inscrições podem ser feitas diretamente neste link. https://sigaa.ufpe.br/sigaa/public/servicos_digitais/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-lato&nivel=L

Lista dos cursos de especialização oferecidos

Pós-Graduação Lato Sensu em Defesa Cibernética e Resposta a Incidentes - Blue Team - Turma 2026 - EAD

Pós-Graduação Lato Sensu em Segurança Ofensiva e Inteligência Cibernética - Red Team

Turma 2026 - EAD

Pós-Graduação Lato Sensu em Segurança em Nuvem e Gestão de Identidades - EAD

Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Cyber-Inteligência e Governança Corporativa – Classe Executiva - EAD

II Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Música, Neurociência e Desenvolvimento Humano - EAD

BIM: Do Projeto à Fabricação Digital no Ambiente Construído - Turma 03 - EAD

X Curso de Especialização em Hematologia Clínica e Laboratorial - Modalidade Presencial (Turmas A e B)

VI Curso de Especialização em Processo Civil Contemporâneo

Especialização em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - II Turma

Especialização em Comunicação Política- Turma III - EAD

XIX Especialização em Gestão da Manutenção - EAD

Com informações de assessoria

Veja também