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VESTIBULAR UFPE lança vestibular 2027.1 para os cursos de Dança e Música com 112 vagas no Recife Processo seletivo exige nota do Enem e Teste de Habilidades Específicas; inscrições abrem no dia 9 de novembro de forma online

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou os editais do Processo Seletivo Vestibular 2027.1 para os cursos presenciais de graduação em Licenciatura em Dança, Licenciatura em Música e Bacharelado em Música (Canto e Instrumental). Ao todo, são ofertadas 112 vagas para o Campus Recife.



As inscrições começam em 9 de novembro e seguem até o dia 30 do mesmo mês, de forma online, no portal da instituição.





A seleção utilizará a nota de uma das oito últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como etapa eliminatória, aliada a aulas práticas e aos testes de Habilidades Específicas (THE/THED) presenciais, marcados para os dias 13 e 14 de dezembro, no Centro de Artes e Comunicação (CAC).



A taxa de inscrição custa R$ 35, paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). Candidatos que atendam aos requisitos de isenção da taxa poderão solicitar o benefício antecipadamente entre 29 de outubro e 3 de novembro, seguindo as orientações de cada edital.



Para dúvidas e mais informações, a universidade disponibiliza o email oficial do vestibular: [email protected]



Confira a divisão de vagas e etapas por curso

Licenciatura em Dança

Vagas: 30

1ª Etapa: Inscrição online e validação de nota do Enem (2019 a 2026)

2ª Etapa: Aula prática do Teste de Habilidades Específicas em Dança - THED (13/12)

3ª Etapa: Entrevista presencial do THED (14/12)

Cursos de Música

Vagas: Bacharelado Canto (4), Bacharelado Instrumento (18), Licenciatura 1ª Entrada (30) e Licenciatura 2ª Entrada (30)

1ª Etapa: Inscrição online e validação de nota do Enem (2019 a 2026)

2ª Etapa: Três avaliações presenciais do Teste de Habilidades Específicas -THE (13 e 14/12)

Obs: os locais específicos do THE serão divulgados no dia 08/12

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