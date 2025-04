UFPE oferece 154 vagas em cursos de especialização EaD; veja como se inscrever

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai ofertar 154 vagas distribuídas entre três cursos de especialização na modalidade de ensino a distância, com ingresso ainda no primeiro semestre deste ano.

Os cursos ofertados serão Ensino de Libras, Educação Escolar Quilombola e Ensino de Ciências - “Ciência é 10”.

Para se inscrever, as pessoas interessadas devem acessar o portal público de processos seletivos do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFPE. As inscrições, que começaram esta quarta-feira (30), vão até as 23h do próximo dia 12 de maio.

A seleção dos candidatos acontecerá entre os dias 13 a 19 de maio, e os resultados definitivos até o dia 26 de maio. As datas das matrículas e início das aulas ainda serão divulgadas pela instituição.



Os participantes inscritos devem atender às exigências do edital e se enquadrar em um dos seguintes grupos:

Grupo 1: Professores da educação básica da rede pública de ensino municipal e/ou estadual em efetivo exercício;

Grupo 2: Gestores e demais profissionais da educação da rede pública municipal ou estadual;

Grupo 3: Ampla concorrência – Demais públicos.

O edital completo do processo seletivo está disponível no site de editais da EaD UFPE.



Veja também