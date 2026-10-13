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Educação UFPE oferece 20 vagas para mestrado em ciência, cultura e educação digital; veja como se inscrever As inscrições estão abertas até 6 de novembro

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Cultura e Educação Digital (ProfEDigital), está oferecendo 20 vagas para a primeira turma do curso de Mestrado Profissional com ingresso previsto para 2027. As inscrições estão abertas até 6 de novembro.

Segundo a instituição de ensino, a proposta do candidato deve ter aderência a pelo menos uma das três linhas de pesquisa do Programa "Formação de Professores e Educação", "Artefatos e Processos em Educação FiGitAl" e "Educação Digital, Cultura e Sociedade".

Para concorrer a uma das vagas, o interessado deve ser portador de diploma de curso superior de graduação (licenciatura ou bacharelado) em qualquer área, e ser professor efetivo ou contratado da educação básica no serviço público.

O processo de seleção é composto por avaliação do memorial profissional, avaliação da área de estudo e pesquisa aplicada ou produto educacional e realização de arguição acadêmico-profissional com o candidato. O resultado da homologação será divulgado site do ProfEDigital em 18 de novembro.

O edital e as inscrições estão disponíveis no site do programa.

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