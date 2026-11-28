UFPE oferece exames de próstata em ação do Novembro Azul nesta segunda-feira (30)
Atividade acontece no campus Recife, com palestra sobre prevenção ao câncer de próstata, triagem clínica e apresentações musicais
Uma ação voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata será realizada nesta segunda-feira (30), das 9h30 às 12h, no Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no campus Recife.
A programação inclui palestra com o oncologista Glauber Moreira Leitão, triagem clínica e oferta de até 100 exames de dosagem do Antígeno Prostático Específico (PSA), conforme indicação individual.
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Prevenção ao câncer
A atividade integra a campanha Novembro Azul e é promovida pelo CTG, em parceria com o Centro de Ciências Médicas (CCM), o Centro de Biociências (CB) e o Hospital das Clínicas (HC), todos da UFPE.
O evento também terá a participação da Comissão de Direito ao Bem-Estar da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE).
A comissão será representada pela presidente Taísa Guedes Noronha, que também é diretora da Clínica Acolher, especializada no atendimento a crianças autistas e no acompanhamento de suas famílias.
Durante a programação, haverá apresentações musicais com o violinista Luiz Carlos Rosendo e os cantores Marcelo Jorge Cabral, Ana Beatriz de Andrade Lima, Dayanna Kelly Dantas e Williams Ribeiro Silva.
Participação da OAB-PE
Segundo Taísa, a participação busca ampliar as ações de acolhimento e cuidado para além do ambiente da advocacia.
“Na advocacia, estamos acostumados a escutar e a lidar com situações difíceis. A Comissão de Bem-Estar existe para que a OAB também abra espaço para escutar e acolher quem vive essa rotina. Na UFPE, queremos levar esse mesmo cuidado à comunidade. Escolhemos a música para convidar as pessoas a fazer uma pausa e compartilhar um momento juntas, num encontro que já abre espaço para conversar sobre saúde”, afirmou.
Criada em 2026, a Comissão de Direito ao Bem-Estar da OAB-PE atua em temas como saúde mental, acesso ao tratamento, inclusão de grupos vulneráveis e bem-estar dos profissionais da advocacia. A participação na campanha Novembro Azul marca a primeira ação externa do grupo.