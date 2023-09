A- A+

SAÚDE UFPE oferece tratamento gratuito para "língua presa" para crianças do Recife; veja como participar Se for necessária a cirurgia após teste inicial, a própria instituição realizará o procedimento

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) oferece atendimentos e tratamentos de Anquiloglossia, conhecida como "língua presa", para crianças que residem no Recife. A ação acontece por meio de uma parceria entre programas de pós-graduação, grupos de pesquisas, laboratórios e o Departamento de Fonoaudiologia da instituição.

Os atendimentos, que são gratuitos, acontecem no laboratório integrado de Motricidade Orofacial do Departamento de Fonoaudiologia. As consultas consistem na realização do "teste da linguinha" em crianças com indicação de cigurgia para Anquiloglossia, para constatar se elas precisam, de fato, passar por procedimento cirúrgico.

Todo o atendimento é gratuito, e os bebês são encaminhados pela rede municipal de saúde ou por demanda espontânea, ou seja, por agendamento. O programa possui preferência para tratamento de crianças que residam na capital, mas também é possível agendar uma consulta se ela for de outra cidade.

"Como trabalhamos com a regulação, de preferência, a criança tem que morar na cidade do Recife e é regulada através do posto de Saúde. Caso a criança não seja do Recife, a gente pode também estar atendendo. O responsável pela criança pode ligar para a clínica e também marcar sua consulta", explicou o professor do Departamento de Fonoaudiologia, Hilton Justino, em entrevista aoo canal da Youtube da UFPE.

As crianças que realizarem o teste da linguinha e precisarem de cirurgia são encaminhadas para o laboratório de Estomatologia, no Departamento de Odontologia da UFPE, para realização do procedimento.

O teste da linguinha é importante e deve ser realizado ainda na primeira infância (0 a 6 anos), para que o procedimento cirúrgico, se necessário, aconteça o mais rápido possível. A Anquiloglossia pode afetar diversas áreas da vida da criança, que pode crescer com problemas de fala, deglutição e até de postura.

Para realizar o agendamento do atendimento, é possível entrar em contato com a Clínica de Fonoaudiologia da UFPE, pelo número (81) 2126-7518. Confira, abaixo, o material produzido pela própria instituição com mais informações sobre o serviço.

