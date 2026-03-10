A- A+

SAÚDE UFPE: Pesquisa convoca voluntários com diabetes do tipo 2 para estudo sobre exercícios físicos Podem participar pessoas com 18 anos ou mais que sejam sedentárias e não estejam em tratamento fisioterapêutico

O Laboratório de Análises Integradas (Lamai), do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está convocando voluntários com diabetes mellitus tipo 2 para participar de uma pesquisa que analisa os efeitos de um protocolo de exercícios físicos supervisionados, com foco no fortalecimento muscular, na melhora da sensibilidade dos membros inferiores e no aprimoramento do equilíbrio.

O estudo será realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da UFPE e os interessados em participar devem seguir os seguintes requisitos: ter 18 anos ou mais, ter o diagnóstico de diabetes tipo 2, que sejam sedentários e não estejam em tratamento fisioterapêutico no momento.

Os participantes realizarão atendimentos duas vezes por semana na Clínica Escola de Fisioterapia da UFPE durante todo o estudo. Além disso, eles também vão passar por avaliações antes e após o período de exercícios.

O intuito da pesquisa é analisar como a prática orientada de atividades físicas pode contribuir para melhorar a funcionalidade, prevenir complicações como úlceras e deformidades associadas ao pé diabético, e promover uma melhor qualidade de vida.

Além das atividades físicas, o projeto inclui momentos educativos, com orientações sobre o manejo do diabetes e fatores de risco relacionados à doença.

A iniciativa é coordenada pela professora Maria do Amparo Andrade, do Departamento de Fisioterapia da UFPE. Os interessados podem obter mais informações e também se inscrever para participar por meio dos seguintes contatos: [email protected] e (81) 99239-0477.

