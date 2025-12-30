A- A+

Educação UFPE prevê corte de R$ 14 milhões em orçamento para 2026 Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) previsto pelo Congresso Nacional poderá reduzir orçamento das universidades federais em quase R$ 500 milhões

O reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Macedo Gomes, alertou nesta terça-feira (30), que devido aos cortes promovidos pelo Congresso Nacional, a partir do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, o orçamento da instituição de ensino deve sofrer um corte de aproximadamente R$ 14 milhões.

Para o reitor, a soma retirada poderá causar um grande impacto negativo nas atividades da UFPE e das demais universidades federais.

"É inaceitável para o conjunto de ações que a universidade desenvolve no estado e no Brasil. Nós precisamos, portanto, fazer uma ampla campanha e mobilização para recomposição imediata do orçamento da UFPE e demais universidades", declarou Alfredo Gomes.

A pauta já havia sido destacada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que destacou a grave situação do orçamento destinado à Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), responsável pelo financiamento direto de ações que auxiliam a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

"As universidades federais constituem instrumentos estratégicos para o enfrentamento das desigualdades sociais e das assimetrias regionais, bem como para a promoção da inclusão social. Nas últimas décadas, essas instituições passaram por um intenso processo de expansão e interiorização, ampliando de forma significativa o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade", disse a nota.

Ao lado das outras reitoras e reitores das Universidades Federais do Nordeste, o pronunciamento refletiu sobre a importância nos investimentos em assistência estudantil, ação vista como um dos pilares da democratização do acesso ao ensino superior, principalmente na região.

"No Nordeste, essa política pública teve papel decisivo na democratização do acesso à universidade e na indução de um desenvolvimento regional consistente e sustentável, alicerçado na educação, na ciência, na tecnologia e na inovação, contribuindo para o reposicionamento da região no cenário nacional. Destaca-se, ainda, a relevante atuação das universidades na promoção da cultura e na oferta de serviços e ações de saúde de qualidade à população."

Veja também