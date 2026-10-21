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Educação UFPE: Professores aprovados por meio de cotas são reintegrados após ação Docente havia sido nomeado e dado aulas no primeiro semestre, mas havia perdido o cargo após decisão judicial favorável a candidata da ampla concorrência

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) comunicou a reversão de decisões judiciais que resultaram no afastamento de dois professores de seus cargos, após os docentes terem sido nomeados pela instituição por meio da de cotas.

No dia 4 de setembro, o desembargador federal Frederico Wildson da Silva Dantas, do Tribunal Federal da 5ª Região, suspendeu os efeitos da sentença inicial que afastou Allison Ruan de Morais Silva do cargo de docente do Magistério Superior, no Departamento de Engenharia Química.

Após a setença, o professor será restabelecido provisoriamente no cargo de professor até o julgamento definitivo do recurso, solicitado pela candidata que havia ficado em primeiro lugar no concurso, Brígida Maria Villar da Gama.

De acordo com a UFPE, na sentença o magistrado salientou que o fato de haver apenas uma vaga na especialidade não anula a política afirmativa.

"A existência de listas e notas distintas é inerente ao sistema de cotas, e a orientação do Supremo Tribunal Federal veda o fracionamento das vagas por área de conhecimento quando isso esvazia o propósito das ações afirmativas", destacou a Universidade.

Allison Ruan de Moraes Silva, de 31 anos, perdeu a vaga para uma candidata que participou na modalidade de ampla concorrência e obteve o cargo na Justiça. No processo, ela alegou que a vaga para o Departamento de Engenharia Química não deveria ser direcionada a candidatos cotistas.

Na época, a UFPE atendeu uma reclamação de Brígida Maria Villar da Gama, candidata de ampla concorrência já que, como órgão da administração pública, a UFPE tem o dever legal de cumprir as decisões judiciais que lhe são dirigidas, independentemente de eventual possibilidade de interposição de recurso.

Na ação, ela questiona o critério usado para destinar a vaga para o cotista. A Justiça entendeu que a alegação tinha procedência. No último dia 18, a UFPE cumpriu a decisão e notificou o professor, que dava aulas de Processos Biotecnológicos.

A Universidade Federal de Pernambuco também comunicou que no dia 15 de outubro, outra decisão foi deferida pela juíza federal Ivana Mafra Marinho, da 9ª Vara Federal de Pernambuco, que atendeu o pedido da UFPE para suspender a sentença que havia afastado a docente Rafaela Niels da Silva até o julgamento do reexame necessário pelo TRF-5, determinando o seu retorno imediato ao cargo de professora do Magistério Superior na área de Saúde da Mulher, no Centro Acadêmico do Agreste.

Segundo a instituição de ensino, a decisão buscou evitar o prejuízo ao serviço público (aulas e tutorias desatendidas), já que a pessoa que entrou com a ação que afastou Rafaela declarou, nos autos, que só exercerá o cargo no caso de confirmação da sentença pelo TRF-5.

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