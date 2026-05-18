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Evento UFPE promove evento para aproximar estudantes de secretariado do mercado de trabalho ConectSec debate atuação estratégica do secretariado executivo no Recife

Estudantes do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Pernambuco promovem, nos dias 27 e 28 de maio, a edição 2026 do ConectSec, iniciativa voltada à integração entre universidade e mercado de trabalho.



O evento será realizado no Auditório Professor Denis Bernardes, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA/UFPE), no Recife, das 18h30 às 21h30.

Com o tema “Secretariado Executivo: O elo estratégico para o mercado de trabalho”, a programação reunirá profissionais da área e gestores de recursos humanos de empresas para discutir cultura organizacional, competências exigidas e os desafios da atuação estratégica do secretário executivo nas organizações contemporâneas.

A iniciativa integra a terceira edição do Projeto de Extensão EmpreenderSEC e busca ampliar a visibilidade da profissão, além de fortalecer a conexão entre estudantes, egressos e empresas.



Entre os principais objetivos do ConectSec está a criação de parcerias entre organizações e a coordenação do curso para formação de um banco de empresas com vagas de estágio destinadas aos alunos da graduação.

O projeto também pretende destacar a importância do profissional de Secretariado Executivo em áreas como gestão, assessoria, consultoria, comunicação corporativa e organização de eventos.



Além disso, proporciona aos estudantes uma experiência prática na organização de atividades acadêmicas, envolvendo etapas como planejamento, captação de parcerias, marketing, identidade visual, controle financeiro e execução do evento.

Segundo a organização, a proposta possui ainda impacto social ao estimular o empreendedorismo e ampliar as perspectivas profissionais dos participantes, aproximando a comunidade acadêmica das demandas do mercado de trabalho.

O ConectSec é desenvolvido por estudantes matriculados na disciplina de Organização de Eventos e Sustentabilidade, sob orientação da professora doutora Maria do Céu de Sena Moura.

Serviço

ConectSec 2026

Data: 27 e 28 de maio de 2026

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Auditório Professor Denis Bernardes – CCSA/UFPE, Recife.



*Informações da assessoria

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