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Cidadania UFPE promove programação especial para celebrar o Mês da Pessoa Idosa Programação terá início nesta terça-feira (6) e vai até a sexta-feira (9)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza uma programação especial no Campus Recife para o Mês da Pessoa Idosa até a sexta-feira (9).

Com o tema “Envelhecer sustentável: construindo um futuro para todas as idades”, as atividades são abertas ao público e incluem palestras, apresentações culturais, rodas de diálogo, oficinas, atendimento jurídico e ações voltadas à saúde, à sustentabilidade, à cidadania e à qualidade de vida da população idosa.

A programação será aberta na manhã desta terça-feira (6), no Auditório Professor Jorge Lobo, localizado no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPE, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

A solenidade contará com apresentação do Coral Canto do Rouxinol, seguida da atividade “Os 5Ps da sustentabilidade: traduzindo as metas globais para a nossa longevidade”, conduzida pelo professor Flávio José.

Na sequência, a facilitadora Graça Muniz conduzirá a atividade “Cultivando o jardim da mente: propósito e saúde emocional no envelhecer”.

Também na terça-feira (6), das 14h às 16h, o Núcleo da Pessoa Idosa (NPI) sedia a atividade “Justiça sustentável: garantindo direitos e protegendo o seu futuro”, com facilitação de Thiago Vaz.

A programação abordará a prevenção de golpes e a proteção financeira da pessoa idosa e oferecerá plantão de atendimento jurídico individual, sob orientação do advogado José Maria e de defensores jurídicos voluntários da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB/PE).

Na quarta-feira (7), o NPI promove duas atividades relacionadas ao bem-estar e à saúde na Sala 1 do núcleo.



Das 10h às 12h, será realizada a oficina “Voz e comunicação para a pessoa idosa”, com facilitação de Jonia Alves Lucena.

À tarde, das 14h às 16h, a atividade “Você é mais da manhã ou da noite?” será conduzida por Juliana Costa. As ações estão vinculadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3, que trata de saúde e bem-estar.

A programação do dia 8 de outubro terá início às 9h, com a atividade “Vamos nos movimentar em M.ARTE? – Exercícios físicos utilizando materiais recicláveis”, conduzida por integrantes docentes e discentes do Projeto M.ARTE. A ação, relacionada ao ODS 3, será realizada na Sala 1 do NPI.

No período da tarde, das 14h às 16h, será promovida uma roda de diálogo sobre o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, com facilitação de Rayane Karine Santos Menino. A atividade está associada ao ODS 16, voltado à promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes.

Encerrando a programação, no dia 9 de outubro, o Núcleo da Pessoa Idosa oferece, na Sala 1, das 9h às 11h, a atividade “Como bater um papo com a IA?”, relacionada ao ODS 4, que trata da educação de qualidade. A ação será conduzida por Safira Gomes, Henrique Lima e Lucas Alves.

Das 14h às 16h, será realizada a atividade “Direitos, afetos e visibilidade no envelhecer”, vinculada ao ODS 10, de redução das desigualdades, com facilitação de Andréa Castro, Maria Carolina, Aline Costa, Clara Fagundes e Arthur Martins.

Ainda no dia 9, o Consultório 3 do NPI recebe, nos períodos da manhã e da tarde, a atividade “Autocare”, conduzida por Juliana de Souza Alencar Falcão.

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