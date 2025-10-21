A- A+

Evento UFPE realiza Congresso Internacional de Direitos Humanos e de Cultura da Paz Iniciativa ocorre em formato on-line, a partir desta terça-feira (21), com inscrições gratuitas para estudantes e pesquisadores

Para promover um espaço multidisciplinar de debate e reflexão sobre os futuros da democracia, o II Congresso Internacional de Direitos Humanos e de Cultura da Paz terá início nesta terça-feira (21), a partir das 14h.

Organizado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por meio da Comissão de Direitos Humanos (CDH) e do Espaço de Diálogo e Reparação (EDR), estudantes e pesquisadores estão convidados a participarem do evento, que conta com inscrições gratuitas através do site.

A iniciativa ocorre em formato on-line, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube, até a quinta-feira (23).

Em um contexto de grande relevância para o fortalecimento dos direitos humanos, da cultura de paz e da justiça social, a programação inclui conferências de pesquisadores nacionais e internacionais, além de sessões de comunicações orais de trabalhos científicos.

Com quatro trilhas temáticas centrais, o congresso discutirá a democracia e participação social: questões éticas e jurídicas contemporâneas; direitos humanos, educação, comunicação e cultura de paz na era digital; justiça social, políticas públicas e sociedade 5.0; e justiça ambiental e desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável.



