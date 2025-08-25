A- A+

Arte/Educação UFPE recebe de 27 a 29 de agosto a nona edição do Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação A programação terá como tema "Pós-Colonialismo: Arte/Educação como Emancipação", e conta com mais de 140 atividades

O Sesc Pernambuco promove, de 27 a 29 de agosto, a nona edição do Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação, em correalização com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, onde o evento acontecerá.

A programação terá como tema “Pós-Colonialismo: Arte/Educação como Emancipação”, e conta com mais de 140 atividades.

A iniciativa, referência para profissionais, pesquisadores e estudantes da área, tem se consolidado como um espaço essencial de reflexão sobre as conexões entre arte e educação, com foco na diversidade cultural, na criatividade e na formação crítica, para incentivar diálogos e práticas que reconheçam e valorizem culturas, memórias e identidades historicamente invisibilizadas.

“O Congresso tem se firmado como um espaço importante para a valorização da arte/educação como prática crítica e transformadora. Além das ações desenvolvidas pela área de cultura e pela Rede de Escolas do Sesc, é uma satisfação poder ampliar esses diálogos e promover reflexões fundamentais para nossa sociedade”, diz Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.

Durante o período, a iniciativa vai reunir nomes de pesquisadores, educadores, mestres da cultura de tradição, docentes e escritores nacionais e internacionais em palestras, mesas de diálogos, cursos, ideathon, lançamento de livros, entre outras atividades, para gestores, artistas, professores, estudantes e demais pessoas interessadas no conteúdo.

Estão confirmadas para esta edição as presenças de Renata Felinto (CE) na conferência de abertura, além de Gabriela Augustowsky (Argentina), Ricard Huerta (Espanha) e Hamlet Fernandes (Cuba). Estarão na agenda, ainda, as homenageadas Isabel Marques (SP), pesquisadora e pioneira no estudo do ensino da dança, e Inaldete Pinheiro (PE), escritora, contadora e uma das fundadoras do Movimento Negro de Pernambuco.

Já no último dia (29), Daniel Munduruku, escritor e referência na valorização das culturas indígenas, aborda o pertencimento como compromisso vital na educação e na arte, como ferramentas capazes de despertar o orgulho, a identidade e a força das origens ancestrais que sustentam a cultura brasileira e a cidadania.

A iniciativa acontece desde 2008, a cada dois anos, e espera reunir 1,2 mil participantes presencialmente e mais 2,8 mil de forma online. Os ingressos para ambas as modalidades estão à venda, com valor a partir de R$ 60, no site oficial do congresso.

Na plataforma, além da programação completa, também estão os valores de descontos para trabalhadores do comércio com credencial do Sesc, estudantes de outras áreas, docentes, empreendedores da cultura, filiados a instituições de classe de cultura e educação e clientes do Cartão do Empresário.

“Chegar à nona edição do Congresso reafirma nosso compromisso com uma arte/educação crítica, plural e transformadora. Ao escolher o Pós-Colonialismo como tema central, queremos provocar reflexões sobre os caminhos que moldam o ensino da arte e fortalecer práticas que respeitam a diversidade, valorizam os saberes originários e promovem justiça social. É um espaço vivo de troca, escuta e construção coletiva”, afirma Rita Marize Farias, Gerente de Cultura do Sesc.

Uma das novidades deste ano é o Ideathon, atividade de inovação que vai desafiar os participantes a identificar problemas reais, propor soluções criativas e apresentá-las para uma banca avaliadora, transformando ideias em projetos com impacto social.

Programação



Quarta-feira (27)

8h30 - Solenidade de abertura e apresentação da Cia de Dança de Petrolina.

10h - Conferência “Pacto Nanasístico da Pretitude: Reconstruindo pactos ancestrais na estética a partir da ética”, de Renata Felinto, com mediação de Ceça Reis.

11h45 - “O que os(as) arte/educadores(as) têm a aprender com Movimento Hip Hop?”, com os palestrantes Jaileila de Araújo Meneses (UFPE), Fagner Cleiton dos Santos (Luther) (MSCCA/PE) e Bárbara Vitória (Barbarize).

11h45 - “O que os(as) arte/educadores(as) têm a aprender com a arte/educação desenvolvida no Sesc?”, com Josimar Dantas (Sesc/PA), Carolina Gomes (Sesc/BA), Carlos Magno Monteiro (Sesc/CE) e Ademildes Filho (Departamento Nacional/RJ).

11h45 - “O que os(as) arte/educadores(as) têm a aprender com os Povos Indígenas?”, com Juliana Xukuru (MinC/PE), Andeson Cleomar (IFSertão) e Leonardo Moraes, do Departamento Nacional do Sesc.

Encerramento: “Mesa de Afetos Inaldete Pinheiro: Fragmentos de um discurso de amor à Arte/Educação”, por Ana Carolina Silva (Sesc/PE), Mariana Andrade (UFPE), Odailta Alves (UFPE) e Everson Melquíades (UFPE).

Quinta-feira (28)

8h30 às 10h30 - apresentação de trabalhos acadêmicos.

10h45 às 12h15 - “O que os(as) arte/educadores(as) têm a aprender com os Movimentos da Diversidade?”, com Ricard Huerta (UV/Espanha) e Mitsy Queiroz (PE).

10h45 às 12h15 - O que os(as) arte/educadores(as) têm a aprender com as Culturas Populares?”, com Manoel Salustiano (AMBS/PE), e Mestre Meia Noite (Daruê Malungo/PE) e Érico José (UnB).

10h45 às 12h15 - “O que os(as) arte/educadores(as) têm a aprender com Terreiros de Religião de Matriz Africana?”, com o Babalorixá Chacon (Nação do Maracatu Porto Rico/PE), a Ialorixá Beth de Oxum (Centro Cultural Coco de Umbigada/PE) e Gustavo Lira (UFRPE).

18h45 - Fábio Brazil (Caleidos/SP), Fernanda Sgarbi (EMEF/SP) e Márcia Virgínia (UFPE) compoem a “Mesa de Afetos Isabel Marques: Fragmentos de um discurso de amor à Arte/Educação”.

Sexta-feira (29)

8h30 - “Qual o compromisso da Arte/Educação com o meio ambiente?”, com Gilberto Rodrigues (UFPE) e André Brandão (Sesc/PE).

8h30 - “O que os(as) arte/educadores(as) têm a aprender com o Movimento de Memória Social e Patrimônio Cultural desenvolvido pelo Sesc?”, com Wallace Lino (Entidade Maré), Deba Tacana (CAP-UFAC) e Ana Caroline Araújo (Sesc Departamento Nacional/RJ).

8h30 - “O que os(as) arte/educadores(as) têm a aprender com a Economia Criativa?”, discutida por Jéssica Zarina (PE), Dane de Jade (Ong Beatos/CE) e Paula Lourenço (Sesc/PE).

8h30 - “O que os(as) arte/educadores(as) têm a aprender com as experiências Latino-Americanas?”, com Gabriela Augustowsky (Universidad Nacional de las Artes/Argentina), Hamlet Fernández Díaz (Unipam/MG/Universidad de la Habana/Cuba) e Adriana Fresquet (UFRJ).

10h30, Daniel Muduruku marca presença na conferência “Pedagogia do PertenSer: um novo paradigma para Arte/Educação”, com mediação de Bia Pankararu (PE).

13h30, a homenageada Inaldete Pinheiro participa de um café com o público, sob mediação de Adalberto Trajano (Sesc/PE).

18h30 - encerramento da nona edição do congresso, com lançamento de livros e apresentações artísticas ao vivo.

Cursos e Ideathon

Assim como em edições anteriores, o Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação dedica as tardes para as ações formativas. Neste ano, são 29 opções de cursos, todos presenciais, divididos em pedagogias de música, artes, patrimônio, economia da cultura, performance, circo, cinema, literatura, teatro, dança, artes visuais. Os temas acontecem nos três dias, de forma simultânea, das 14h30 às 18h30.

Entre os conteúdos, estão “Curso Trupé”, “Docência em perspectiva pós-Colonial: formação de Professores Pesquisadores como prática emancipatória”, “Experimentar cinema, desaprender o isolamento e reaprender políticas do comum”, “Gestão Social do Patrimônio Cultural e Cultura Popular”, “Quando penso no passado, não esqueço o meu futuro: perspectivas e abordagens de educação patrimonial”, Territórios Negros: Interdisciplinaridade na arte, na cultura e na educação” e "A Escrita no Encontro das Artes: Estímulos para a criação literária e para o ensaio crítico".

No mesmo horário, teremos o Ideathon, que tem como objetivo estimular os participantes a contribuir com ideias tecnológicas e inovadoras no campo da arte/educação, que gerem impacto social sendo aplicadas na resolução de problemas da área, de arranjos produtivos locais e da comunidade em geral. A ação prevê premiação para a solução vencedora.

Sesc

Fundado em 1947 em Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo.

Atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, por meio de 23 unidades fixas, incluindo os hotéis Guadalupe (Sirinhaém), Triunfo e Garanhuns, além do Espaço Sesc no Shopping Boa Vista, no Recife, e o Centro Cultural Sesc Garanhuns.

Oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde, inclusive para quem dispõe do Cartão do Empresário da Fecomércio/PE. No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação da credencial entre outras funcionalidades.

Com informações da assessoria.

