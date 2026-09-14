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EDUCAÇÃO UFPE recebe R$ 19,6 milhões em chamada pública para investir na infraestrutura de pesquisa De acordo com a instituição, o valor será investido na expansão e modernização em áreas como microscopia eletrônica, fotônica, spintrônica, tecnologias quânticas, saúde e metrologia das radiações ionizantes

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi contemplada com R$ 19.613.650,82 para fortalecer sua infraestrutura de pesquisa. O aporte veio da Chamada Pública MCTI/Finep/FNDCT – Infraestrutura de Pesquisa – ProInfra 2025 Expansão.

De acordo com a instituição, o valor será investido na expansão e modernização em áreas como microscopia eletrônica, fotônica, spintrônica, tecnologias quânticas, saúde e metrologia das radiações ionizantes. O objetivo é ampliar as condições para o desenvolvimento científico e tecnológico na universidade.

A UFPE também alcançou o 1° lugar entre as instituições contempladas em volume de recursos, com quatro projetos aprovados.

O investimento será dividido entre quatro projetos contemplados no edital. Confira abaixo:

Plataforma multiusuário de microscopia eletrônica do iLika-UFPE: R$ 5.428.035,31 ;



; Luz ultrarrápida para estudo de materiais 2D destinados a fotônica, spintrônica e tecnologias quânticas: R$ 5.377.500,24 ;



; Modernização e avanços da infraestrutura em saúde do ParqCAV/UFPE para pesquisa integrada em DCNTs: R$ 4.743.726,30 ;



; Sistema integrado de metrologia das radiações ionizantes: R$ 4.064.388,97.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFPE, Pedro Carelli, essa captação de recursos é uma das principais linhas de atuação da instituição.

"O sucesso desta captação, além da qualidade científica dos grupos de pesquisa, também decorre da seleção rigorosa das melhores propostas em edital interno, bem como de um processo de aperfeiçoamento das propostas com base em pareceres ad hoc, organizados pela pró-reitoria”, explicou.

O pró-reitor também destacou que a "política institucional dos laboratórios multiusuários é um fator fundamental na competitividade das propostas”, o que fortalece o setor de pesquisa.

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