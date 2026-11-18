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DOAÇÃO UFPE receberá doação de R$ 800 mil em equipamentos para labotarórios destruídos por incêndio Segundo a UFPE, a Receita Federal irá doar 200 computadores de mesa e monitores, notebooks e tablets

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) receberá a doação de equipamentos da Receita Federal para laboratórios de pesquisa atingidos pelo incêndio de grandes proporções que destruiu um prédio da instituição no início de outubro.

Segundo a UFPE, o órgão irá doar 200 computadores de mesa e monitores, notebooks e tablets, avaliados em R$ 812.819,43. O repasse será feito na próxima segunda-feira (23), às 14h. O evento será realizado no Auditório João Alfredo, na Reitoria da Universidade.

Os equipamentos serão dedicados às áreas de Inovação Terapêutica, Fármacos, Genética e Informática Aplicada à Saúde atingidos pelo incêndio.

Incêndio

O incêndio de grandes proporções atingiu o prédio onde funcionava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, na noite de 7 de outubro.

Nas instalações, funcionavam laboratórios ligados às áreas de fármacos, informática e computação. Com o fogo, a universidade teve grandes prejuízos financeiros e científicos. À época, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, praticamente todos os equipamentos dos laboratórios foram destruídos, com perdas estimadas em aproximadamente R$ 100 milhões.

Além dos equipamentos, o prédio armazenava reagentes, amostras e outros materiais utilizados em pesquisas desenvolvidas por estudantes e pesquisadores.

Também havia dados relacionados a projetos científicos, teses e dissertações de programas de pós-graduação da instituição.

De acordo com a instituição federal, haviam no local amostras de pesquisas relacionadas a câncer, obesidade, Covid-19, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e autismo, entre outras áreas.

Investimento de R$ 100 milhões do MEC

Um dia após o incêndio, o Ministério da Educação (MEC) informou que iria investir aproximadamente R$ 100 milhões na construção de novas estruturas e na compra de equipamentos para as instalações da UFPE atingidas pelo incêndio.

A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante uma visita de vistoria realizada no local. De acordo com a pasta, a nova estrutura terá cerca de 7 mil metros quadrados, mais que o dobro da área do prédio atingido. A previsão é que a obra tenha início após a conclusão da perícia e das investigações sobre o incêndio. O projeto executivo já está disponível e o valor estimado para a construção é de R$ 28 milhões.

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