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Corrida UFPE recruta corredores para estudo sobre efeitos da redução do sono Pesquisa visa avaliar impactos na saúde cardiovascular e na aptidão cardiorrespiratória de pessoas que praticam a corrida de rua

Corredores de rua com 18 anos ou mais podem participar de uma pesquisa promovida pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que investiga os efeitos da redução do tempo de sono sobre a saúde cardiovascular e a aptidão cardiorrespiratória.

Para participar, é necessário praticar corrida de rua regularmente e ter a modalidade como única atividade física praticada de forma regular.

Método

O estudo é desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) pela mestranda Heloiza Andrade, sob orientação do professor Ozéas de Lima Filho, do Departamento de Educação Física da UFPE.

Durante a pesquisa, o sono dos participantes será acompanhado por actigrafia, método não invasivo que registra os períodos de atividade, repouso, sono e vigília.

O monitoramento será feito com um aparelho semelhante a um relógio, utilizado durante vários dias.

As avaliações cardiovasculares serão realizadas no Procape, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Já os testes de aptidão cardiorrespiratória ocorrerão no Laboratório de Performance Humana da UFPE, no Campus Recife.

Entre os procedimentos está um teste de esforço em esteira com análise do consumo de oxigênio (VO2). A pesquisa busca analisar a relação entre a duração do sono, a saúde cardiovascular e o desempenho físico de corredores, considerando a rotina de treinamentos e outras atividades do dia a dia.

Como participar

A participação é voluntária, e os procedimentos serão apresentados aos interessados antes do início do estudo.

Interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp com Heloiza Andrade, pelo número (81) 99395-7290, ou com José Lucas Aguiar, pelo (81) 99450-6510.

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