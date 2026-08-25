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RECONHECIMENTO UFPE se mantém entre as mil melhores universidades do mundo no Ranking de Xangai Em relação à edição anterior, houve avanço de duas posições da instituição de ensino entre as universidades do Brasil, e de uma posição quando consideradas as da América Latina

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) permanece entre as mil melhores instituições de ensino do mundo, segundo o Academic Ranking of World Universities (ARWU), conhecido como Ranking de Xangai.



De acordo com a UFPE, em relação à edição anterior, houve avanço de duas posições da instituição entre as universidades do Brasil, e de uma posição quando consideradas as da América Latina.

Mais de 2.500 universidades são classificadas todos os anos e as 1.000 melhores são publicadas. Na edição de 2026 do Ranking de Xangai, a UFPE aparece na faixa 901-1000 do levantamento, que conta com mais 13 universidades brasileiras classificadas. A instituição pernambucana fez 50,2 pontos.

Publicado desde 2009 e elaborado pela Shanghai Ranking Consultancy, o ARWU utiliza seis indicadores objetivos, baseados em fontes externas, para avaliar as universidades:

Desempenho de ex-alunos premiados com Nobel ou Medalha Fields;



Pesquisadores da instituição vencedores desses prêmios;



Pesquisadores altamente citados;



Artigos publicados nas áreas de Natureza e Ciências;



Artigos indexados nas bases internacionais de produção científica;



Desempenho acadêmico por pesquisador.

Para cada indicador, a instituição com a maior pontuação recebe uma nota de 100, e as demais instituições são calculadas como uma porcentagem da pontuação mais alta.



O ranking enumera os 100 primeiros na ordem de classificação e agrupa os demais em escalas, de acordo com a posição obtida.



A lista deste ano é liderada pela Universidade de Harvard, seguida por Universidade Stanford, Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Universidade de Cambridge e Universidade da Califórnia em Berkeley.

Considerando as instituições de ensino do Brasil, a Universidade de São Paulo obteve o melhor resultado, com 100 pontos e ocupando a classificação 101-150, seguida da Universidade Estadual Paulista (pontuação 80,2), Universidade de Campinas (pontuação 74,1), Universidade Federal de Minas Gerais (pontuação 70,5) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (pontuação 64,5).

A lista segue com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (pontuação 63,1), Universidade Federal de Santa Catarina (pontuação 62,1), Universidade Federal de São Paulo (pontuação 58), Universidade Federal do Paraná (pontuação 57,2), Universidade Federal de São Carlos (pontuação 56,8), Universidade Federal de Viçosa (pontuação 55,1), Universidade de Brasília (pontuação 51,8), Universidade Federal do Ceará (pontuação 50,8) e Universidade Federal de Pernambuco (pontuação 50,2).

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