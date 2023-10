UFPE sedia Oficina Nacional da Associação Brasileira de Pesquisa em Serviço Social

A- A+

Entre os dias 27 e 29 de outubro, o Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco sediará a Oficina Nacional da Associação Brasileira de Pesquisa em Serviço Social (Abepss).

O evento terá como tema a "Formação antirracista e projetos societários no contexto da flexibilização do ensino superior" e reunirá pesquisadoras/es e estudantes de todo o País, além de representações dos Conselhos de Regionais de Serviço Social e do Conselho Federal de Serviço Social.

O tema dialoga com a pauta prioritária definida pela gestão da Abepss 2023/2024, que é a discussão da questão étnico-racial.

“Nossa gestão elegeu como prioridade o debate da formação antirracista como resultado do acúmulo de nossa profissão, contextualizando o tema na formação sócio-histórica brasileira e os caminhos trilhados pela educação hoje. Os desafios dialogam com a resistência a interdição do acesso à educação pela classe trabalhadora”, destaca a presidenta da ABEPSS, a professora Erlenia Sobral (Uece), sobre o debate da formação antirracista na graduação e pós-graduação.

Entra em pauta fortemente o debate sobre as questões étnico-raciais, mas também os projetos societários num contexto de flexibilização do ensino superior, com ampliação de oferta dos cursos EaD e movimentos anti ciência.



As Oficinas da ABEPSS são espaços para a articulação e reflexão política e acadêmica entre as diversas unidades de formação, proporcionando, além do aprofundamento de temas candentes à formação profissional em Serviço Social, o estímulo de várias frentes, como a abertura de novas parcerias institucionais, a articulação entre a graduação e a pós-graduação, o intercâmbio de pesquisas e pesquisadores, o diálogo com as representações de área, entre outras.



Além das mesas presenciais, haverá transmissão em tempo real de alguns debates. Confira a programação:



Programação

Dia 27/10/2023 - Manhã - Atividades Simultâneas

8h30- Reunião do Fórum Nacional de Discentes da Pós- Graduação

Coordenação: Leonardo Dias Alves e Karoline Lucia Santos Cunha – Representações Nacionais de Discentes de Pós-Graduação – ABEPSS



8h30 – Reunião do Fórum Nacional em Defesa do Trabalho e da Formação Profissional do Serviço Social

Coordenação: Profa. Dra. Andréa Braga (Presidente do Fórum e diretora do CRESS-Paraná)

Debatedora: Profa. Dra. Gracyelle Costa Ferreira (UFRJ)

Mediadora: Profa. Dra. Monique Bronzoni Damascena (ABEPSS-Vice Regional SUL I)

11h – Reunião com grupos PET (Programa de Educação Tutorial) de Serviço Social.

Coordenação: Valdenia Peixoto (UNB).



Dia 27/10/2023 - Tarde

14h - MESA DE ABERTURA (Com transmissão on-line pela TV Abepss no YouTube):

ABEPSS (Diretoria Nacional – Profa. Dra. Erlênia Sobral do Vale), ABEPSS- Vice Regional NE (Profa. Dra. Andréa Alice Rodrigues Silva), CFESS, ENESSO, CRESS-PE e CURSO DE SS- UFPE.

14h30- Atividade Cultural



15h às 17h30 - Conferência de Abertura (Com transmissão on-line pela TV Abepss no YouTube):

CONJUNTURA E AS DISPUTAS DOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

Debatedor/a:

Prof. Dr. Lalo Watanabe Minto (Unicamp)

Profa. Dra. Ângela Amaral (UFPE)

Impulsionador/a: Profa. Dra. Roberta Menezes (ABEPSS e IFCE-Iguatu) e Leonardo Dias Alves (UFRJ)

Mediadora: Profa. Dra. Teresa Cristina Costa (ABEPSS/ Vice Regional Norte e UFPI)



18h às 21h - MESA 2 (Com transmissão on-line pela TV Abepss no YouTube):

AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES DOS GRUPOS TEMÁTICOS DE PESQUISA (GTPs) DA ABEPSS

Debatedores/as:



- Profa. Débora Rodrigues Santos - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - GTP Ética, Direitos Humanos e Serviço Social/ ABEPSS

- Profa. Dra. Jucileide Ferreira do Nascimento - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/ UFRB) – GTP de Serviço Social e Política Social/ABEPSS

- Profa. Dra. Vera Núbia Santos (UFS) – GTP Serviço Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional /ABEPSS



Impulsionadora: Profa. Dra. Ana Paula Procópio (GTP Serviço, Social, Relações de Exploração/Opressão e Resistências de Gênero, Feminismos, Raça/Etnia e Sexualidades – Ênfase nas Relações Étnico- Raciais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ)

Mediadora: Profa. Dra. Leila Maria Passos de Souza Bezerra (ABEPSS/DN e UECE)



Dia 28/10/2023- Manhã

9h às 12h - COLÓQUIO DE GRADUAÇÃO: A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO E OS DESAFIOS PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Debatedoras: Profa. Dra. Raquel Santos Sant'Ana (UNESP-Franca)

Profa. Dra. Ana Lívia de Souza Coimbra (Pró-reitora de Extensão da UFJF)

Impulsionadora: Profa. Dra. Elivânia da Silva Moraes (Coordenação Nacional de Graduação - ABEPSS e UECE)

Mediador: Felipe Vinícius Mendonça da Silva (Representação Discente da Graduação – ABEPSS e IFCE-Iguatu)



Dia 28/10/2023- Tarde

14h às 17h - COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO A PÓS-GRADUAÇÃO NO CONTEXTO DE HIBRIDIZAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Debatedores: Maria das Graças e Silva (Coordenadora Nacional de Pós-Graduação/ABEPSS e UFPE)

Juliana Iglesias Melim (Vice-Presidente ABEPSS-Região Leste)

Impulsionador: Leonardo Dias Alves (UFRJ e Representação Discente de Pós-Graduação/ABEPSS)

Coordenadora: Vilma Jara (ABEPSS e Estudante de Pós-Graduação)



18h às 21h - MESA 3 (Com transmissão on-line pela TV Abepss no YouTube):

ENCONTRO PARA UMA FORMAÇÃO ANTIRRACISTA NO SERVIÇO SOCIAL

Debatedores/as: Dra. Roseli Fonseca Rocha (Fundação Oswaldo Cruz)

Profa. Dra. Ana Paula Procópio (GTP Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão e Resistências de Gênero, Feminismos, Raça/Etnia e Sexualidades – Ênfase nas Relações Étnico-Raciais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ)

Prof. Dr. Wagner Roberto do Amaral (Universidade Estadual de Londrina)

Mediação: Profa. Dra. Maria Helena Elpídio (ABEPSS/DN – Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)



Ementa: Relações étnico-raciais e formação antirracista no Serviço Social nos âmbitos da graduação e da pós graduação, a enfocar o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Incorporação e enraizamento do debate das relações étnico-raciais na formação profissional em Serviço Social e os desafios ao exercício profissional de cariz antirracista.



29/10/2023- Manhã (Com transmissão on-line pela TV Abepss no YouTube)

8h às 11h - FÓRUM NACIONAL DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL: 30 ANOS DO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL (1993)

Debatedoras: Profa. Dra. Silvana Mara de Morais dos Santos (UFRN)

Profa. Dra. Kelly Rodrigues Melatti (Presidente do CFESS/ Assistente Social da Prefeitura de São Paulo)

Mas. Maria Derleide Andrade (Representante da Supervisão de Campo/ ABEPSS-Regional Nordeste, Assistente Social do Hospital Walter Cantídio).

Impulsionadores: Prof. Dr. Rodrigo Diniz (ABEPSS/ Vice Regional Sul II)

Coordenação: Profa. Ms. Ruth Bitencourt (ABEPSS e UECE)



11h - MESA DE ENCERRAMENTO:

ABEPSS (DN), ABEPSS/Vice Regional Centro-Oeste (Profa. Dra. Hayeska Costa Barroso - UnB), CFESS e ENESSO





