Mês da Consciência Negra UFPE sedia Semana da Consciência Negra; programação conta com debates, cursos e lançamento de livros Evento ocorre nos dias 16 e 17 de novembro Centro de Educação da UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) recebe, nos dias 16 e 17 de novembro, a Semana da Consciência Negra. O evento será realizado no Centro de Educação (CE), das 8h às 19h.

Com o tema “Múltiplas Identidades”, a iniciativa é organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Autobiografias, Racismos e Antirracismos na Educação (Gepar) da UFPE. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 14 de novembro por meio de formulário on-line.

A programação inclui mesas-redondas, cine debates, relatos e comunicação oral, curso de afroempreendedorismo, leitura mediada, entre outras ações. Também estão previstos lançamentos de livros e intervenções artísticas.

Uma das obras lançadas no evento é o “Dança Nagô: herança ancestral e resistência matriarcal do Balé Nagô Ajô, corpo que dança Afoxé Oyá Alaxé”, de autoria de Hellayne Viana. O lançamento acontece na sexta-feira (17), das 14h às 18h, no Anfiteatro Iracema Pires.

Segundo os organizadores, a Semana da Consciência Negra busca trazer reflexões sobre temas usualmente esquecidos. Durante os dois dias de evento, o hall externo do Centro de Educação da UFPE também receberá a Feira Umba dos Pretos Negócios.

Confira a programação completa disponibilizada pelo evento. Mais informações podem ser obtidas na página do Gepar no Instagram.

