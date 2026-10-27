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Tecnologia UFPE sedia Semana Nacional de Ciência & Tecnologia com o tema "Ciência Delas" Edição será voltada à promoção da igualdade de gênero, inclusão e valorização da presença feminina nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) iniciou, nesta terça-feira (27), a Semana Nacional de Ciência & Tecnologia. Nesta edição, a iniciativa tem como tema "Ciência Delas", voltada à promoção da igualdade de gênero, inclusão e valorização da presença feminina nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

O evento acontece nos dias 27 a 29 de outubro e conta com debates, minicursos, além de exposições. Durante o período, o público poderá acompanhar a Feira de Extensão (Pré-Enexc CTG), realizar visitas guiadas a laboratórios de pesquisa, startups e museus, além de participar de ações direcionadas à comunidade externa.

A abertura oficial ocorreu na manhã de terça-feira (27), e contou com atividades promovidas pelo projeto Elas 360.

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Já na temática ambiental, o projeto SustentAÇÃO promoveu a oficina “Recriar para Sustentar”, voltada à confecção de brinquedos e artesanato a partir de resíduos recicláveis para crianças, jovens e idosos. Já na temática ambiental, o projeto SustentAÇÃO promoveu a oficina “Recriar para Sustentar”, voltada à confecção de brinquedos e artesanato a partir de resíduos recicláveis para crianças, jovens e idosos.



A saúde da mulher também esteve no centro dos debates durante a mesa-redonda dedicada às conexões entre tecnologia, ciência e o enfrentamento do câncer de mama.

Na quarta-feira (28), a Semana acolhe a exposição artística “Âmago: O Íntimo das Formas”, de Ana Lisboa. Em cartaz nos dias 28 e 29 de outubro, das 9h às 17h, a mostra explora as fronteiras da gravura como linguagem de investigação da matéria e do gesto.

O evento conta com a participação do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) e o Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia (i-Litpeg), além de integrantes do Departamento de Engenharia Química e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).

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