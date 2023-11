UFPE seleciona bolsistas para participação nos Planos Municipais de Redução de Riscos

A- A+

Foi aberta, nesta segunda-feira (13) a seleção para bolsistas que pretendem participar do Projeto Multicêntrico de Pesquisa-Ação e Inovação para elaboração dos Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR). Os escolhidos vão atuar nas cidades de Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Com jornada de trabalho de 20 horas semanais, os valores das bolsas variam de R$ 700,00 a R$ 2.100,00, a depender do nível de formação do candidato.

A iniciativa é proveniente da parceria estabelecida entre o Ministério das Cidades, a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal de Pernambuco. Os interessados devem se inscrever no site do formulário eletrônico oficial até o dia 27 de novembro. O projeto é coordenado pelo professor Fabrizio Listo, vinculado ao Departamento de Ciências Geográficas da UFPE.

A coordenação do Laboratório de Geomorfologia e Geotecnologias (Geotec) e do grupo de pesquisa em Geotecnologias Aplicadas a Geomorfologia de Encostas e Planícies (Enpalageo), do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, divulgou o edital do processo seletivo. Nele podem ser conferidos os pré-requisitos exigidos para a candidatura nas vagas ofertadas.

Ao todo, foram disponibilizadas dez bolsas para graduandos, graduados e pós-graduandos em nível de mestrado. Aos graduandos regularmente matriculado no 3º, 4º ou 5º semestre, as vagas estão distribuídas da seguinte forma: Geografia/Bacharelado (duas vagas); Geografia/Licenciatura (uma vaga); Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (uma vaga); Engenharia Civil (uma vaga).

Em nível de graduação e pós-graduação, as vagas são distribuídas da seguinte maneira: três vagas para graduados em Geografia ou cursando mestrado em Geografia; uma vaga para graduados em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura ou cursando mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação; uma vaga para graduados em Engenharia Civil ou cursando mestrado em Engenharia Civil.

O processo seletivo é formado por seis etapas que correspondem a homologação das inscrições; análise do histórico escolar, bem como da experiência e interesse do candidato na área; convocação para entrevistas; entrevistas presenciais; divulgação dos resultados; entrega dos termos de compromisso e confidencialidade. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 18 de dezembro.



