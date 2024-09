A- A+

Especialização UFPE abre curso sobre Governança de Cemitérios, Funerárias e Negócios do Setor do Luto Esse é o primeiro curso da área oferecido pela UFPE. As pré-inscrições estão abertas para preenchimento de 44 vagas

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu pré-inscriçoes para o 1º Curso de Especialização em Governança de Cemitérios, Funerárias e Negócios do Setor do Luto.

A formação é destinada a profissionais que atuam ou desejam atuar no setor do luto, incluindo gestores de cemitérios, funerárias e crematórios.

São 44 vagas, sendo quatro destinadas a servidores da UFPE.

As matrículas serão realizadas a partir de 18 de novembro. Porém, a pré-inscrição já pode ser feita. O início das aulas está previsto para 25 de novembro.

O curso possui duração de 18 meses e carga horária de 315 horas, contando com seis linhas de pesquisas.

Além das disciplinas, o curso oferecerá palestras com profissionais do setor, promovendo um rico networking e discussões sobre as dificuldades e potencialidades do mercado.

A especialização é uma iniciativa do Laboratório do Setor do Luto (Labsel), vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas , com o objetivo de apoiar as empresas do setor do luto, mediante ações de valorização acadêmica, profissional e de pesquisa.

Confira a lista de disciplinas e docentes do curso:

Biologia e Tanatopraxia

Gestão e Biologia de Cadáveres para o Setor do Luto – Antônio Camilo Almeida Freitas Júnior

Gestão de Técnicas para Biossegurança Cemiterial – Juliana da Silva e Mascarenhas Guedes

Gestão de Cadáveres e Tanatopraxia – Antônio Camilo Almeida Freitas Júnior

Negócios, Contabilidade e Gestão

Governança no Setor do Luto – Fernando Gentil de Souza

Contabilidade e Governança no Setor do Luto – Jamille Carla Oliveira Araújo

Negócios Sustentáveis, ESG e Controladoria no Setor do Luto – Raimundo Nonato Rodrigues

Gestão e Design de Serviços para o Setor do Luto – Kleber Cavalcanti Nóbrega

Planejamento Patrimonial e Sucessório – Marcia Ferreira Neves Tavares

Psicologia, Hospitalidade e Atendimento

Gestão de Fim de Vida e Doulas da Morte – Glenda Agra

Práticas Funerárias de Acolhimento e Psicologia no Setor do Luto – Simône Ramos Soares de Brito Lira

Diversidade e Proteção Patrimonial para Cemitérios E Funerárias – Daniel de Jesus Pereira

Hospitalidade Aplicada ao Setor do Luto: Teoria e Prática – Juliana Vieira de Almeida

Comunicação Empresarial para o Setor do Luto – Danilo César dos Santos

Psicologia Organizacional para Cemitérios e Funerárias – Silvana Cristina Caetano Bassetto

História, Turismo, Moda e Fotografia

História do Empresariar da Morte e do Morrer – Isabela Andrade de Lima Morais

Gestão E Negócios de Fotografia e Iluminação para o Setor do Luto – Elmo Augusto Alves

Turismo Cemiterial – Isabela Andrade de Lima Morais

Negócio de Moda e Design para o Setor do Luto – Samantha Grasiele Camara Pimentel

Produção Científica Técnica e Tecnológica

Publicações e Fontes de Dados no Setor do Luto – Helenice Souza Gonçalves

Metodologia Científica – Christianne Calado Vieira de Melo Lopes

Tópicos Avançados de Inovação para o Setor do Luto – Daniel Jose Cardoso da Silva

Ciências Atuariais

Matemática Atuarial no Setor do Luto – Filipe Costa de Souza

Modelagem de Dados e Precificação de Produtos do Ramo Vida – Vitor Emanuel de Lyra Santos Navarrete

