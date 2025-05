UFPE suspende atividades acadêmicas e administrativas presenciais na tarde e noite desta quinta (15)

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais nos turnos da tarde e noite desta quinta-feira (15), por decorrência das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a instituição de ensino, estão suspensas nos dois turnos as atividades administrativas e acadêmicas da educação básica, de graduação e pós-graduação.



"Recomendamos que não sejam realizadas atividades avaliativas, podendo ser adotadas as hipóteses de reposição de aulas. Orientamos o registro da ocorrência pertinente no SIGRH, pelos servidores técnico-administrativos", destacou a UFPE.

A instituição também ressaltou a preservação dos serviços essenciais e do acesso a espaços físicos da instituição em casos de identificação de problemas, danos, realização de vistorias e de pareceres.



"A UFPE enfatiza que os integrantes de toda a comunidade acadêmica não devem se colocar em situação de risco em seus deslocamentos", destacou a universidade, em nota.



Aulas suspensas em escolas e outras universidades

Devido às fortes chuvas, as aulas nas escolas das redes estadual de Pernambuco na Região Metropolitana do Recife (RMR) e da Zona da Mata foram suspensas nesta quinta-feira (15).



O comunicado foi feito pela Secretaria Estadual de Educação (SEE), no começo da manhã.



As redes municipais de várias cidades também anunciaram o cancelamento das aulas nesta quinta, como no Recife e em Olinda, Paulista e Cabo de Santo Agostinho.



A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) anunciaram o cancelamento das atividades em todos os turnos.

