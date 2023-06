A- A+

Devido às fortes chuvas que caem na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu o expediente administrativo e acadêmico nesta sexta-feira (30).

A suspensão vale para o turno da manhã, até as 12h, e leva em consideração o alerta de "Estado de Atenção", emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) na noite desta quinta (29).



A Universidade de Pernambuco (UPE) também alterou sua programação nesta sexta por causa das chuvas, avisando que as atividades serão remotas. A institução comunicou que, "considerando as fortes chuvas e alagamentos, as atividades acadêmicas e administrativas desta sexta-feira (30) nos campi da Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte e Sul, serão remotas".



A UPE ressaltou ainda que as atividades nas unidades de saúde estão mantidas.



A UFRPE também divulgou aviso, suspendendo atividades acadêmicas e administrativas nos campi da Região Metropolitana do Recife (RMR) nos turnos da manhã e da tarde.



"A partir da situação de alagamentos e problemas de mobilidade por causa do acumulado de chuvas, na manhã desta sexta-feira (30), e de alerta emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a UFRPE suspende as atividades acadêmicas e administrativas nos campi da Região Metropolitana do Recife (RMR) nos turnos da manhã e da tarde desta data. Novo aviso será dado à tarde a partir da análise da situação", diz o comunicado.



Segundo o aviso, há previsão de chuvas de moderadas a ocasionalmente fortes para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco. O alerta é válido durante toda esta sexta-feira (30).

Nas últimas 24 horas, a Região Metropolitana do Recife registrou acumulados de chuvas superiores a 100 mm, além de pontos de alagamento em alguns bairros da capital pernambucana.

De acordo com a Apac, os lugares que mais choveram até as 6h50 desta sexta foram Enseadas dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, Ilha de Itamaracá, e Igarassu. As regiões registraram respectivamente precipitações acumuladas de 136,33 mm, 105,28 mm e 87,52.

