Saúde UFRJ estuda caso de paciente que teve regressão de câncer cerebral após se infectar com vírus Três semanas após fazer a cirurgia para retirar parte do tumor, a paciente apresentou sintomas de infecção por flavivírus, que pode ser transmitido por mosquito ou carrapato

A infecção por um flavivírus, gênero de arbovírus que engloba dengue e zika, causou a regressão do glioblastoma, forma agressiva de câncer cerebral de opções de tratamento limitadas e prognóstico pessimista.

O caso foi descrito por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) e do Instituto de Biologia (IB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer em um estudo publicado no periódico científico Journal Frontiers in Medicine.

Em abril de 2016, uma paciente recebeu o diagnóstico de glioblastoma. Ela foi submetida a uma cirurgia para a retirada de parte do tumor, seguida de tratamento padrão com radioterapia e quimioterapia.

Três semanas e meia após a cirurgia, ela foi diagnosticada com uma infecção semelhante à provocada por arbovírus. A infecção causou febre, erupção cutânea e dores musculares, durando sete dias.

Com a infecção curada, observou-se que o glioblastoma havia regredido. A paciente não teve recorrência da doença por mais de sete anos. Acompanhada regularmente com tomografias cerebrais, atualmente se encontra assintomática, saudável, trabalhando ativamente e não faz uso de medicamentos como anticonvulsivantes.

Os pesquisadores disseram que o caso forneceu “uma perspectiva emocionante” de que a infecção viral havia contribuído para a regressão do glioblastoma, possivelmente eliminando as células-tronco do câncer.

Estudos pré-clínicos anteriores mostraram que o vírus da zika pode desencadear a morte de células-tronco de glioblastoma, mas a atividade oncolítica não foi demonstrada em pacientes humanos.

“A reatividade cruzada é uma importante limitação no diagnóstico das arboviroses. Embora não tenhamos condições de afirmar se foi o vírus da zika ou da dengue, pois as amostras de sangue dela ocorreram três anos depois da infecção, encontramos evidências de um caso de atividade natural oncolítica.

Tivemos dificuldades em bater o martelo se foi zika ou dengue. Em 2016, havia um surto enorme de zika no Rio, mas consideramos também dengue, que é endêmica na cidade”, explicou a professora Patrícia Garcez, uma das pesquisadoras do artigo, em comunicado.

O vírus da zika, transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, ganhou atenção internacional em 2015 e 2016 devido ao grande surto no Brasil e sua associação com malformações congênitas graves, como a microcefalia, em bebês nascidos de mães infectadas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional em fevereiro de 2016. Desde então, o vírus se espalhou para outros países do mundo.

Os pesquisadores também alertaram que o relato de caso foi limitado a um único paciente e não conseguiu estabelecer a relação causal entre a infecção pelo vírus da zika e a regressão do glioblastoma. Segundo eles, são necessários mais estudos para investigar o uso potencial do flavivírus como nova estratégia terapêutica para o glioblastoma e outros tipos de câncer.

“Esse caso nos chegou graças à divulgação da imprensa sobre nosso trabalho. A paciente entrou em contato conosco e relatou seu caso clínico. Fomos atrás dos médicos envolvidos para investigar mais. É o caso natural de flavivírus atuando como agente oncolítico”, afirmou Garcez.

