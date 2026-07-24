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Qualificação EAD UFRPE abre 2.000 vagas em formação gratuita de direito à educação para população em situação de rua Curso será realizado na modalidade Educação a Distância (EaD), com carga horária de 180 horas

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) divulgou a abertura de 2.000 vagas para o curso gratuito de formação continuada em "Direito à Educação para a População em Situação de Rua", financiado pelo Ministério da Educação (MEC).

O curso será realizado na modalidade Educação a Distância (EaD), com carga horária de 180 horas e duração prevista de quatro meses, entre setembro e dezembro de 2026.

Podem concorrer interessados de todo o Brasil, preferencialmente, profissionais da educação básica, - como professores, coordenadores pedagógicos e gestores das redes públicas de ensino -, dos direitos humanos e das ciências sociais, além de formandos do magistério e licenciatura.

É preciso ser portador de diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação ou tecnólogo emitido por instituições oficiais de ensino.

Há vagas reservadas para candidatos negros, indígenas, quilombolas, pessoas trans e com deficiência.

Segundo o edital, o curso oferece conhecimentos, reflexões e estratégias pedagógicas para fortalecer práticas de acolhimento, cuidado, alfabetização, letramento e gestão educacional voltados ao direito à educação dessa população.

Inscrições

Interessados devem realizar inscrição gratuita a partir das 14h desta sexta-feira (24) até 19 de agosto, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível na internet, onde também é necessário anexar os documentos exigidos, a exemplo das cópias de RG, CPF e diploma.

Seleção

De acordo com o edital, a seleção será realizada a partir da análise das informações e documentos enviados no ato da inscrição.

O resultado final dos selecionados está previsto para ser divulgado no dia 29 de agosto. As aulas devem começar em 1º de setembro.

A formação integra a Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais da Educação em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.

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