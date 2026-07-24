UFRPE abre 2.000 vagas em formação gratuita de direito à educação para população em situação de rua
Curso será realizado na modalidade Educação a Distância (EaD), com carga horária de 180 horas
A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) divulgou a abertura de 2.000 vagas para o curso gratuito de formação continuada em "Direito à Educação para a População em Situação de Rua", financiado pelo Ministério da Educação (MEC).
O curso será realizado na modalidade Educação a Distância (EaD), com carga horária de 180 horas e duração prevista de quatro meses, entre setembro e dezembro de 2026.
Podem concorrer interessados de todo o Brasil, preferencialmente, profissionais da educação básica, - como professores, coordenadores pedagógicos e gestores das redes públicas de ensino -, dos direitos humanos e das ciências sociais, além de formandos do magistério e licenciatura.
É preciso ser portador de diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação ou tecnólogo emitido por instituições oficiais de ensino.
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Há vagas reservadas para candidatos negros, indígenas, quilombolas, pessoas trans e com deficiência.
Segundo o edital, o curso oferece conhecimentos, reflexões e estratégias pedagógicas para fortalecer práticas de acolhimento, cuidado, alfabetização, letramento e gestão educacional voltados ao direito à educação dessa população.
Inscrições
Interessados devem realizar inscrição gratuita a partir das 14h desta sexta-feira (24) até 19 de agosto, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível na internet, onde também é necessário anexar os documentos exigidos, a exemplo das cópias de RG, CPF e diploma.
Seleção
De acordo com o edital, a seleção será realizada a partir da análise das informações e documentos enviados no ato da inscrição.
O resultado final dos selecionados está previsto para ser divulgado no dia 29 de agosto. As aulas devem começar em 1º de setembro.
A formação integra a Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais da Educação em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.