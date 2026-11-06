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OFICINA UFRPE abre 30 vagas para oficina gratuita de produção audiovisual para alunas da rede pública Atividade integra a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e conta com concurso de vídeos e mesa-redonda sobre o protagonismo feminino na ciência

Estão abertas as inscrições para uma oficina gratuita de produção audiovisual voltada exclusivamente a alunas de escolas públicas. A capacitação é promovida pelo projeto "Na Onda Delas: Protagonismo Feminino na Cultura Oceânica", desenvolvido pelo Laboratório de Ecossistemas Aquáticos (LEAqua) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).



Serão disponibilizadas 30 vagas para encontros presenciais nos dias 10 e 11 de novembro, das 8h às 11h, no campus sede da instituição, localizado no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife. As inscrições podem ser realizadas de forma online.





A iniciativa faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que nesta edição tem como tema central "Ciência Delas", destacando a participação das mulheres na pesquisa científica. O projeto conta com o apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).

As aulas serão ministradas pelo educador e produtor audiovisual Rennan Peixe, do IFPE Campus Olinda, que ensinará técnicas de elaboração de roteiros e filmagem para celular. Ao final, as participantes produzirão minidocumentários e curtas de até um minuto que concorrerão a uma premiação oficial.



A cerimônia de anúncio dos três melhores trabalhos ocorrerá em 17 de novembro, durante uma mesa-redonda que discutirá os desafios e direitos das mulheres na ciência e na sociedade, das 9h às 12h.



Serviço

Oficina gratuita de produção audiovisual – Na Onda Delas

Datas: 10 e 11 de novembro

Horário: 8h às 11h

Público-alvo: alunas de escolas públicas

Vagas: 30

Recife

Local: Sala 305 do Departamento de Biologia da UFRPE, campus Dois Irmãos,

Inscrições: De forma online

Valor: gratuito



Mesa-redonda e premiação dos vídeos

Data: 17 de novembro

Horário: 9h às 12h

Local: Sala 305 do Departamento de Biologia da UFRPE, campus Dois Irmãos,

Recife. Mapa: Departamento de Biologia da UFRPE.

Programação: debates sobre protagonismo feminino, ciência, representatividade e

direitos das mulheres, além da premiação dos três melhores vídeos produzidos

durante a oficina

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